Vasco Rossi in tour, quali sono le date con i biglietti ancora disponibili a prezzi ragionevoli

Prende il via martedì 27 maggio con il concerto a Bibione il nuovo tour di Vasco Rossi, che toccherà anche le città di Torino, Firenze, Bologna, Napoli, Messina e Roma. La maggior parte delle date sono andate sold out, ma per i fan del rocker di Zocca c’è ancora la possibilità di acquistare alcuni biglietti.

Le date del tour 2025 di Vasco Rossi

La prima data del nuovo tour di Vasco Rossi è in programma nella serata di martedì 27 maggio allo Stadio Comunale di Bibione. Seguiranno, poi, i doppi concerti a Torino (31 maggio e 1° giugno), Firenze (5 e 6 giugno), Bologna (11 e 12 giugno), Napoli (16 e 17 giugno), Messina (21 e 22 giugno) e Roma (27 e 28 giugno). Di seguito, l’elenco completo dei concerti del tour 2025 di Vasco Rossi:

Bibione, Stadio Comunale: 27 maggio;

Torino, Stadio Olimpico Grande Torino: 31 maggio e 1 giugno;

Firenze, Visarno Arena: 5 e 6 giugno;

Bologna, Stadio Dall’Ara: 11 e 12 giugno;

Napoli, Stadio Diego Armando Maradona: 16 e 17 giugno;

Messina, Stadio San Filippo: 21 e 22 giugno;

Roma, Stadio Olimpico: 27 e 28 giugno.

I biglietti dei concerti del tour 2025 di Vasco Rossi

A poche ore dal via ufficiale al tour 2025 di Vasco Rossi negli stadi è ancora possibile acquistare biglietti per alcune date, sebbene la maggior parte di esse sia ormai già sold out.

Per quanto riguarda i circuiti ufficiali e sicuri, nello specifico, su Ticket Master nella mattinata di martedì 27 maggio è ancora possibile comprare tagliandi per il concerto del 17 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (il biglietto più economico è in vendita a 59,80 euro). Su Viva Ticket, invece, si possono comprare biglietti per la data di martedì 27 maggio di Bibione (80,50 euro il tagliando più economico).

La possibile scaletta dei concerti del tour di Vasco Rossi

Chi si è già assicurato il biglietto per il tour 2025 di Vasco Rossi attende di conoscere la scaletta dei concerti.

Nella serata di lunedì 26 maggio è andato in scena il soundcheck esclusivo riservato agli iscritti del fan club. “Eccovi qua con le tende e l’entusiasmo della ‘fanbase’ più numerosa del mondo. Finalmente è arrivato il mese che si aspetta tutto l’anno” ha scritto Vasco Rossi sui social inquadrando i fan accampati per il grande evento. Il sito di Radio Deejay ha riportato la scaletta e l’ordine delle canzoni che il rocker di Zocca ha cantato al soundcheck:

Vita spericolata

Sono innocente ma…

L’uomo più semplice

Valium

Vivere

Mi si escludeva

Gli spari sopra

Quante volte

Ed il tempo crea eroi

Un gran bel film

Vivere non è facile

Buoni o cattivi

Basta poco

Siamo qui

C’è chi dice no

Io perderò

La strega (La diva del sabato sera)/Cosa vuoi da me/Vuoi star ferma!/Tu vuoi da me qualcosa

Una canzone per te

Va bene, va bene così

Rewind

E adesso che tocca a me

Senza parole

Sally

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Canzone

Albachiara.