Vasco Rossi ricoverato per un intervento alla schiena, cos'è la decompressione del canale vertebrale

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Vasco Rossi si è sottoposto a un intervento di decompressione lombare ed è ricoverato in clinica. L’operazione, programmata da tempo, è stata eseguita martedì 15 settembre e secondo lo staff del cantante è riuscita pienamente. Il rocker di Zocca ha rassicurato i fan con un messaggio pubblicato sui social poche ore dopo, spiegando di essere già in piedi.

Vasco Rossi ricoverato, come sta dopo l’intervento

Come riporta Il Fatto Quotidiano, la breve assenza dell’artista dai social non era passata inosservata fra i suoi follower ed era legata proprio alla procedura chirurgica.

L’entourage ha fatto sapere che il decorso procede bene e che le dimissioni sono previste entro il fine settimana.

“L’operazione è riuscita perfettamente e sono già in piedi”, ha scritto Vasco Rossi, spiegando di essersi rivolto ai medici per risolvere un fastidioso mal di schiena.

Nel messaggio ha aggiunto con ironia che dovrà osservare qualche giorno di convalescenza e che il problema più serio sarà la noia.

Il messaggio ai fan e la reazione sui social

Il cantante ha scelto di comunicare direttamente con il proprio pubblico, senza affidarsi soltanto alle note ufficiali dello staff.

Una modalità coerente con il rapporto che Vasco Rossi ha costruito negli anni con i suoi seguaci, basato su un dialogo quotidiano attraverso i canali social.

Sotto il post sono arrivati migliaia di messaggi di auguri per una pronta guarigione.

L’intervento non risulta collegato a impegni live imminenti, considerato che la stagione dei concerti negli stadi si è chiusa nei mesi scorsi.

Cos’è la decompressione del canale vertebrale

Secondo quanto spiega l’ospedale Humanitas, si tratta di un intervento chirurgico indicato nei casi di restringimento del canale all’interno del quale passano il midollo spinale e le radici nervose.

Quel restringimento, noto come stenosi, è spesso legato a processi degenerativi che con l’età interessano dischi, articolazioni e legamenti della colonna.

La compressione delle strutture nervose può provocare dolore, formicolii e una progressiva difficoltà a camminare per tratti prolungati.

L’operazione consiste nel rimuovere le porzioni di tessuto osseo o legamentoso responsabili della compressione, così da restituire spazio alle strutture nervose.

Nella maggior parte dei casi il recupero è rapido, con una mobilizzazione precoce nei giorni successivi e un percorso riabilitativo che varia da paziente a paziente.