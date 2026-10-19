Vasco Rossi si è rotto i legamenti della spalla sinistra dopo un incidente in bici: "Tengo duro"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Brutta disavventura per Vasco Rossi, che in un incidente in bici ha riportato la rottura dei legamenti della spalla sinistra. A rendere nota la notizia è stato lo stesso cantante, con un messaggio rivolto ai suoi fan pubblicato sui social: “Tengo duro e vi abbraccio”, ha scritto il rocker di Zocca.

Il messaggio di Vasco Rossi dopo l’incidente in bici

Vasco Rossi ha pubblicato due Storie su Instagram nel tardo pomeriggio di domenica 18 ottobre, in cui appare sorridente ma con un vistoso tutore alla spalla sinistra.

Il cantante ha scritto: “E per non farmi mancare niente, oltre alla schiena, ho rotto anche i legamenti della spalla sinistra“. Poi ha chiarito: “Sono caduto in bicicletta. Ma tengo duro e vi abbraccio”.

L’addio di Diego Spagnoli, storico direttore di palco di Vasco Rossi

Nei giorni scorsi è divenuta di dominio pubblico la notizia dell’addio di Diego Spagnoli, storico direttore di palco di Vasco Rossi da 44 anni, che non prenderà parte ai prossimi concerti in programma a Roma nel 2027.

Spagnoli ha spiegato: “Non c’è nessuno all’infuori di me che abbia deciso di non partecipare al prossimo evento previsto a Roma nel 2027. Come ho già ribadito non cercate la colpa negli altri”. Poi ha aggiunto: “Nessun direttore artistico o vertice ha deciso la mia rinuncia“.

Vasco Rossi era intervenuto pubblicamente, svelando un retroscena sull’addio di Spagnoli: “Lui non ve lo dirà mai ma ve lo dico io: durante le prove abbiamo avuto una discussione sul palco, davanti a due persone. Ero nervoso e teso, ma non è una giustificazione. Gli ho detto quello che pensavo e lui si è sentito offeso. Mi dispiace”.

Il programma dei concerti di Vasco Rossi a Roma nel 2027

Nel 2027, Vasco Rossi celebrerà i suoi 50 anni di carriera con quello che ha ribattezzato “Il Giubileo di Vasco” a Roma: un mese di “festa nazionale”, con 16 concerti previsti allo Stadio Olimpico dal 6 al 25 giugno.

Gli spettatori attesi sono oltre 500 mila.

I concerti si svolgeranno precisamente nelle seguenti date: 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027.

La scelta di proporre “la più grande residency in uno stadio della storia della musica italiana” è stata motivata con la volontà di Vasco Rossi di “trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato, (…) una grande festa diffusa, pensata per consentire a tutti di vivere l’esperienza del concerto con maggiore facilità, sicurezza e qualità”.