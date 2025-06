Vasile Frumazache, la rabbia della suocera del serial killer di Denisa e Ana Maria: "Ma perché lo ha fatto?"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sposato e padre di due figli, guardia giurata, Vasile Frumuzache conduceva una vita apparentemente normale. La confessione dell’omicidio di due donne romene, Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, ha sconvolto la sua famiglia, fra cui la suocera che non si capacita di ciò che ha fatto, avendolo conosciuto come "un buon padre".

Vasile Frumuzache, l’intervista alla suocera

Non esistono spiegazioni o consolazioni per i parenti di Vasile Frumuzache, il 32enne romeno che ha ucciso Denisa Maria Adas Paun, decapitata dopo un incontro sessuale a pagamento, e Ana Maria Andrei, per aver rifiutato un rapporto sessuale, l’anno precedente.

A Montecatini Terme sono stati ritrovati entrambi i corpi, mentre Frumuzache è detenuto nel carcere di Prato. La redazione di "Pomeriggio 5" ha ascoltato la suocera dell’uomo, incapace di collegare i due orribili delitti alla persona che ha avuto modo di conoscere.

"Come ha fatto a fare una cosa del genere, cosa gli mancava?" si è domandata la donna. "Penso che l’affetto da mia figlia l’ha avuto sempre".

Il racconto della suocera

Il killer di cui parlano i media è il marito di sua figlia da tanto tempo. "Sei-sette anni, non ci credevo a quello che ho visto ieri sera sui social" ha ammesso.

"Una brava persona, per quello che l’ho conosciuto io" ha spiegato. "Dai comportamenti verso mia figlia, verso i miei nipoti, era un bravo papà. Arrivare a questo punto… non lo so, non ci credo ancora".

La donna ha fornito altri dettagli del suo profilo, un uomo dal quale mai si sarebbe aspettata tanto orrore. "È un buon padre" ha ribadito "non ha mai alzato la voce con i figli, non ha mai alzato le mani su mia figlia, non ha mai detto brutte parole".

Un uomo come tanti, dedito ai suoi cari. "Ha sempre lavorato, non ha mai staccato, se doveva fare straordinari li faceva volentieri, per offrire tutto quello che serviva alla famiglia".

I delitti di Vasile Frumuzache

Purtroppo, Vasile Frumuzache aveva però una doppia vita: la guardia giurata ha confessato i due omicidi avvenuti in Toscana. La prima vittima, Maria Denisa Adas, 30 anni, è stata strangolata e decapitata dopo un incontro sessuale a pagamento a Prato fra il 15 e il 16 maggio.

La seconda, Ana Maria Andrei, 28 anni, scomparsa nell’agosto 2024, è stata accoltellata e il suo corpo è stato scoperto nella stessa area.

Gli investigatori sospettano possibili ulteriori vittime e stanno esaminando i tabulati telefonici di Frumuzache per ricostruire i suoi contatti.