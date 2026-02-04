Vasile Frumuzache tenta l'evasione dal carcere alla vigilia del processo, killer delle escort bloccato

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ha tentato l’evasione da film alla vigilia dell’inizio del processo Vasile Frumuzache, il 32enne rumeno accusato degli omicidi di due escort, Maria Denisa Paun e Ana Maria Andrei, commessi a Prato e a Montecatini Terme tra il 2024 e il 2025. Detenuto nel carcere di Sollicciano a Firenze, l’ex guardia giurata sarebbe riuscito a scalare il muro con le lenzuola e un rudimentale rampino, ma è stato poi bloccato dagli agenti della polizia penitenziaria. La tentata evasione è avvenuta alla vigilia dell’avvio del processo che lo vede imputato per omicidio volontario.

Vasile Frumuzache tenta l’evasione dal carcere

Nella mattinata di oggi, mercoledì 4 febbraio, il killer delle escort Vasile Frumuzache ha tentato di evadere dal carcere fiorentino di Sollicciano, dove è detenuto in attesa del processo.

Ex guardia giurata, il 32enne rumeno è accusato degli omicidi di due escort sue connazionali, Maria Denisa Paun e Ana Maria Andrei, uccise tra il 2024 e il 2025 a Prato e a Montecatini Terme (Pistoia).

Stando alla ricostruzione riportata dal Corriere Fiorentino, il detenuto ha tentato la fuga usando una corda fatta con delle lenzuola annodate e un rudimentale rampino ricavato da degli infissi.

Il killer delle escort bloccato dagli agenti

Durante l’ora d’aria, Frumuzache sarebbe riuscito a scavalcare il muro dei passeggi. Arrivato nell’intercinta, stava cercando di scalare il muro di cinta quando è stato bloccato dagli agenti della polizia penitenziaria.

Il tentativo di fuga è stato sventato, fa sapere il sindacato Osapp, da un agente impegnato in un giro di ronda lungo il perimetro del carcere.

Se il 32enne fosse riuscito a scavalcare completamente anche il muro di cinta, avrebbe potuto raggiungere e superare l’alta recinzione metallica esterna che si trova più in là, per poi fuggire nei campi.

Il delegato nazionale di Osapp, Canio Colangelo, in un comunicato esprime “forti perplessità sulle capacità organizzative e sulla sicurezza della struttura che, anche in questo caso, ha dimostrato di essere una groviera”.

Al via il processo per gli omicidi di Maria Denisa Paun e Ana Maria Andrei

Vasile Frumuzache ha tentato la fuga dal carcere alla vigilia del processo che lo vede imputato per gli omicidi di Maria Denisa Paun e Ana Maria Andrei.

Detenuto inizialmente a Prato, era stato trasferito nell’estate 2025 a Firenze in seguito a un’aggressione subita.

Il 32enne, reo confesso, deve comparire domani, giovedì 5 febbraio, davanti alla Corte d’Assise di Firenze nella prima udienza del processo.

Lo scorso 15 gennaio la stessa Corte aveva disposto la riunificazione dei due procedimenti penali avviati per i due delitti dalle procure di Pistoia e di Prato.

Ana Maria Andrei, 27 anni, venne uccisa nell’agosto 2024 a Montecatini Terme; Maria Denisa Paun, 30 anni, fu assassinata il 15 maggio 2025 a Prato.