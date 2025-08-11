Vasto, bambino di un anno muore dopo aver mangiato un biscotto. Ipotesi polmonite ab ingestis, cos'è

Tragedia a Vasto dove un bimbo di un anno è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio. È stata disposta l’autopsia: il piccolo potrebbe essere stato vittima di polmonite ab ingestis in quanto, prima di sentirsi male, avrebbe mangiato un biscotto e avrebbe inalato parte del cibo.

Bimbo morto a Vasto: cos’è successo

Incidente drammatico a Vasto, in provincia di Chieti, dove un bambino di appena un anno è morto all’ospedale cittadino dove era stato trasportato, d’urgenza, dalla madre.

Subito scattate le indagini atte a chiarire la dinamica della scomparsa del piccolo sul cui corpo non erano presenti segni di lesioni.



Il bimbo è morto in un ospedale di Vasto

Muore a 1 anno dopo aver mangiato un biscotto

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di domenica 10 agosto. Allora, intorno alle 19, la mamma del bambino, di origine romena, aveva trasportato il figlio dopo averlo visto vomitare, poco dopo essersi addormentato e dopo aver cenato.

La donna si è recata al pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Vasto, preoccupata per le condizioni del piccolo. Qui però il bambino è arrivato già in condizioni disperate: era stato vittima di un arresto cardiocircolatorio. I medici lo hanno subito intubato e sottoposto a manovre di rianimazione, ma non sono riusciti a salvarlo.

Secondo una prima ricostruzione, poco prima di addormentarsi e di sentirsi male, il bambino avrebbe mangiato un biscotto. Le prime ipotesi suggeriscono che possa aver inalato delle briciole o dei frammenti di cibo, cosa che avrebbe quindi provocato un’ostruzione delle vie respiratorie e una polmonite da inalazione.

Cos’è la polmonite ab ingestis

Sono già partite le indagini per chiarire l’accaduto. La Procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte ed eventuali responsabilità, come richiesto dallo stesso ospedale. La salma è stata sequestrata e sarà trasferita all’ospedale di Chieti per gli accertamenti. I carabinieri hanno ascoltato la madre per ricostruire la sequenza dei fatti e capire se siano state tentate manovre di soccorso prima dell’arrivo in ospedale.

La polmonite ab ingestis è una forma di infiammazione polmonare provocata dall’ingresso accidentale di cibo, liquidi o altre sostanze nelle vie respiratorie. Nei bambini piccoli, il rischio è più alto perché le vie aeree sono strette e i riflessi di deglutizione non ancora del tutto maturi. L’ostruzione può causare difficoltà respiratorie gravi, infezioni e, nei casi più gravi, arresto cardiaco. Una diagnosi tempestiva e un intervento immediato possono essere fondamentali per la sopravvivenza.

Essa può scatenare un’infiammazione polmonare, un’infezione o un’ostruzione delle vie aeree che compromettono la funzionalità dei polmoni. I sintomi possono variare in intensità a seconda della quantità di materiale inalato e dello stato di salute generale della persona. Tra i segni più comuni vi è una tosse persistente, talvolta accompagnata da espettorato.