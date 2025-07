Vasto incendio a Cirò Marina a Crotone minaccia villaggio turistico, 180 evacuati e disagi per il traffico

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un vasto incendio ha colpito il villaggio Volvito a Cirò Marina, in provincia di Crotone, costringendo all’evacuazione oltre 180 persone. Il rogo ha reso necessaria la chiusura, per ragioni di sicurezza, della statale 106 e della ferrovia. Sul posto i vigili del fuoco, due elicotteri e un canadair, mentre per i turisti è stata organizzata una sistemazione d’emergenza.

Cirò Marina, incendio minaccia il villaggio

Il violento incendio si è sviluppato nel pomeriggio di giovedì 24 luglio. Il territorio è quello di Cirò Marina, località litoranea in provincia di Crotone, con le fiamme che hanno colpito con particolare intensità il villaggio turistico Volvito.

All’interno della struttura turistica vi erano oltre 180 persone, che sono state costrette a evacuare per ragioni di sicurezza.

Le fiamme, estese per circa un chilometro, hanno infatti spinto molti turisti a lasciare precipitosamente la zona, rifugiandosi sul promontorio di Madonna di mare.

I soccorsi da Crotone

L’estensione del rogo e le sopraggiunte necessità di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini hanno reso necessaria la decisione di chiudere sia la stazione ferroviaria che la statale 106.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, arrivate anche da Crotone, impegnate a proteggere le strutture ricettive.

Nel contempo, uomini di Calabria Verde si sono messi a disposizione per creare linee tagliafuoco e contenere i danni al patrimonio boschivo.

Allestito un campo di emergenza

Il Comune di Cirò Marina ha attivato il Centro operativo per le emergenze. L’amministrazione ha allestito un campo di emergenza a Madonna di mare con l’aiuto della protezione civile.

Fortunatamente, nn si registrano feriti o danni materiali. L’incendio è stato inizialmente affrontato dai vigili del fuoco e da due elicotteri, mentre un Canadair è arrivato sul posto dopo le 19, in quanto impegnato in precedenza a domare un altro rogo.

Gli incendi in Calabria

La Calabria è stata in questa giornata la regione più colpita in Italia dagli incendi boschivi, con ben 10 richieste di intervento di aerei Canadair o elicotteri su un totale di 24 su suolo nazionale.

Il dato conferma come le fiamme nel territorio calabrese restino critiche, nonostante i progressi nella prevenzione. Le operazioni combinate hanno aiutato a circoscrivere ben sei roghi nella giornata, con gli esperti che sottolineano come la maggior parte degli incendi sia causata da negligenza o dolo.