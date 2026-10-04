Vasto incendio al campeggio di Peschiera del Garda, diversi feriti: la situazione, fiamme dalle casette mobili

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un vasto incendio è divampato, all’alba di domenica 4 ottobre, nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. L’allarme è scattato poco prima delle 6 di mattina. I vigili del fuoco stanno ancora operando sul posto. Le fiamme sono ora sotto controllo. La struttura era aperta e quando è scoppiato il rogo all’interno c’erano ospiti. Le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. I primi report riferiscono di diversi feriti: uno in codice rosso, sette in codice giallo e sedici in codice verde. Impegnati nei soccorsi venti pompieri con sei mezzi, oltre a sei mezzi del Suem 118.

Incendio nel campeggio a Peschiera del Garda: il bilancio dei feriti

Le difficoltà dell’intervento di soccorso, come riporta l’ANSA, sono state legate anche alla presenza di bombole di Gpl e di automobili.

A un certo punto si è anche verificata un’esplosione.

ANSA

Le persone ferite sono state portate all’ospedale di Peschiera del Garda. Sono inoltre state allertate le altre strutture del territorio. Non è ancora chiara la causa dell’incendio.

Vigili del fuoco in azione

Come riferito dalla testata VeronaSera, sul posto si sono diretti due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino, tre dalla centrale di Verona e uno dei volontari di Desenzano del Garda.

Intorno alle 9 del mattino l’incendio è stato messo sotto controllo.

Sul posto sono inoltre intervenuti sei mezzi del 118 per soccorrere le persone coinvolte.

Alcuni dei 24 feriti hanno riportato ustioni: il più grave è stato ricoverato in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri. Avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, che ha generato una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Anche gli automobilisti in transito sull’autostrada A4 hanno notato l’incendio.

Luca Zaia: “Intervenuti anche 4 vigili del fuoco tedeschi”

“A tutti i feriti, alle loro famiglie e alle persone coinvolte va la mia più sincera vicinanza, con l’augurio di una pronta ripresa”, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

Lo stesso Zaia ha spiegato che oltre ai soccorritori italiani sono intervenuti anche quattro vigili del fuoco tedeschi che si trovano in vacanza proprio in una delle strutture di Peschiera. “Un gesto di grande prontezza, senso del dovere e solidarietà”, ha sottolineato l’ex governatore del Veneto.