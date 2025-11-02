Vasto incendio nella notte a Cagliari, a fuoco 9 veicoli con piattaforma: i video dell’intervento
Un vasto incendio è divampato nella notte in viale Monastir, a Cagliari, distruggendo nove veicoli di una ditta di noleggio piattaforme. L’intervento dei Vigili del Fuoco, durato diverse ore, ha evitato il propagarsi delle fiamme a un capannone vicino. Non ci sarebbero feriti né persone intossicate, indagini in corso per chiarire le cause.
Incendio a Cagliari: l’intervento dei Vigili del fuoco
Paura nella notte a Cagliari, dove un vasto incendio ha interessato un piazzale in viale Monastir. Le fiamme, divampate poco dopo le 2:30, hanno coinvolto nove automezzi in sosta all’interno di una ditta specializzata nel noleggio di piattaforme aeree autocarrate.
Numerose le segnalazioni arrivate alla sala operativa del Comando provinciale, che ha immediatamente inviato sul posto diverse squadre dalla sede centrale di viale Guglielmo Marconi.
Una volta arrivati, i Vigili del Fuoco hanno lavorato per oltre due ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.
L’incendio di viale Monastir: ingenti danni ma nessun ferito
Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ad altri mezzi e a un capannone adiacente, limitando i danni materiali già ingenti.
Secondo quanto comunicato dal Comando, non si registrano persone coinvolte o ferite. Dopo le operazioni di spegnimento, i tecnici hanno avviato le verifiche per accertare l’origine dell’incendio e stabilire se possa trattarsi di un episodio accidentale o di un atto doloso.
Sul posto, insieme ai pompieri, anche gli agenti della Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.
Indagini in corso sulle cause dell’incendio a Cagliari
Le indagini per chiarire le cause del rogo sono al momento ancora in corso. Per ora non è stato individuato un punto di innesco preciso, ma tutte le piste restano aperte.
I rilievi tecnici proseguiranno nelle prossime ore per determinare la dinamica e le possibili responsabilità. L’area dell’incendio resta sotto controllo per garantire la sicurezza e prevenire nuovi focolai.
Fortunatamente l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse ad altri veicoli o agli edifici vicini, evitando conseguenze ben più gravi.