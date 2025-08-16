NOTIZIE
Vasto incendio sulle colline di Grosseto, fiamme nei poderi e in un capannone: vigili in azione, video

Incendio nel Grossetano: cinque poderi danneggiati, vigili del fuoco e volontari in azione per spegnere le fiamme.

L’incendio che dal pomeriggio di Ferragosto ha colpito le colline a 20 km da Grosseto, ancora attivo benché ridotto rispetto alla scorsa notte, ha attaccato cinque poderi ed un capannone agricolo nella campagna di Cana. E’ quanto risulta al momento mentre anche oggi, oltre ai volontari, restano schierati 50 vigili del fuoco per lo spegnimento e la sorveglianza attiva delle abitazioni e degli insediamenti rurali. I danni esatti non sono ancora accertati. Vigilanza anche sui focolai da cui possono ripartire le fiamme. Fonte.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

