Vaticano elogia la monogamia e sottolinea che il sesso non serve solo alla procreazione: "Unisce i coniugi"

Con una nuova Nota il Vaticano riafferma la monogamia come unione esclusiva e chiarisce che il sesso non ha soltanto fini di procreazione, ma serve anche a rafforzare il legame tra i coniugi. Il documento affronta temi come poligamia, poliamore, libertà nella coppia e il valore dell’intimità come espressione dell’amore maturo.

La Nota del Vaticano su sesso e procreazione

La Nota sulla monogamia pubblicata ieri – lunedì 24 novembre – dal Dicastero per la Dottrina della Fede e approvata da Papa Leone definisce la sessualità come una “unione unica ed esclusiva tra una sola donna e un solo uomo”, indicandola come proprietà essenziale del matrimonio.

Il documento sottolinea che “‘una sola carne è il modo in cui la Bibbia esprime l’unità matrimoniale”. La Dottrina della Fede riconosce che questo messaggio può risultare “strano o controcorrente”, richiamando le parole di Sant’Agostino: “Dammi un cuore che ama, e capirà ciò che dico”.

ANSA Papa Francesco, citato nella Nota del Vaticano su sesso e procreazione

Per il Vaticano, “la poligamia, l’adulterio o il poliamore si fondano sull’illusione che l’intensità del rapporto possa trovarsi nella successione dei volti”. Il documento richiama esempi per spiegare che “il numero dissolve il nome”. Un approfondimento, si legge nella Nota, ritenuto fondamentale per comprendere la ricchezza del matrimonio.

Libertà, spazi personali e maturità dell’amore coniugale

Il testo chiarisce che l’appartenenza reciproca non è un possesso e non impedisce la ricerca di spazi individuali. Se “uno dei due chieda un momento di riflessione, o qualche spazio abituale di solitudine o di autonomia” rientra nella dinamica sana della coppia.

Il matrimonio richiede quindi fiducia, senza “pretese di tranquillità assoluta”. Il documento precisa che l’unione matrimoniale non elimina del tutto la solitudine interiore, poiché “il coniuge non può raggiungere uno spazio che può essere solo di Dio”.

La relazione non annulla la persona, ma ne riconosce la complessità e la libertà. L’amore esclusivo implica una cura “delicata” e un “santo timore di profanare la libertà dell’altro”, evitando dinamiche di controllo, gelosia o imposizione psicologica.

Il sesso rafforza l’unione tra i coniugi

Uno dei passaggi centrali riguarda la sessualità, descritta come parte essenziale del fine unitivo. La Nota afferma che non si reduce alla procreazione, ma rafforza il legame tra i coniugi. Se vissuta in modo egoistico, “il piacere lascia più insoddisfatti e il sentimento di vuoto e solitudine diventa più amaro”.

Il documento parla di una “amicizia coniugale” fatta di intimità, conoscenza reciproca, complicità e cura dell’altro. Il Vaticano cita anche Papa Francesco: “Dio stesso ha creato la sessualità, che è un regalo meraviglioso”. Orientare la sessualità alla donazione di sé “non implica una svalutazione del piacere sessuale”, ma lo rende “più intenso, più ricco e più appagante”.

La Nota insiste sul valore umano dell’unione sessuale come scelta consapevole e personale. Vissuta in pienezza, la sessualità “non è più lo sfogo di un bisogno immediato”, ma una relazione che coinvolge interiorità e corporeità. Trattare l’altro come persona, si legge, permette di liberare il cuore “da traumi, paure, angosce, ansie, sentimenti di solitudine”.