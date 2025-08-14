Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per un quarantacinquenne italiano residente nella provincia di Macerata. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Ancona su richiesta della Questura, a seguito di una serie di reati e della violazione di prescrizioni giudiziarie. L’uomo è stato ritenuto socialmente pericoloso e dovrà rispettare stringenti limitazioni per un anno.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione è arrivata dopo un’approfondita istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Macerata. Il Questore, Dott. Luigi Mangino, ha presentato la richiesta lo scorso mese, ottenendo il via libera dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Ancona.

Il profilo del soggetto sottoposto a sorveglianza

L’uomo, di quarantacinque anni, vive nella provincia di Macerata e si è distinto per una lunga serie di precedenti. Il Tribunale di Ancona lo ha riconosciuto come socialmente pericoloso, sia per i numerosi precedenti penali che per quelli di polizia accumulati nel tempo. I suoi trascorsi riguardano reati contro il patrimonio, contro la persona e reati inerenti agli stupefacenti. Tuttavia, è stata una recente violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria a rafforzare il quadro indiziario a suo carico.

La violazione delle prescrizioni giudiziarie

Il quarantacinquenne, già destinatario di un divieto di avvicinamento a tutela del figlio minore, ha ignorato tale misura, scegliendo di incontrare comunque il ragazzo. Questo comportamento ha aggravato la sua posizione, dimostrando ancora una volta la sua incapacità di rispettare le regole imposte dalla legge. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo non svolge alcuna attività lavorativa e si sospetta che possa mantenersi grazie ai proventi dei reati commessi.

Le motivazioni alla base della misura

La Divisione Anticrimine della Questura di Macerata ha evidenziato come il soggetto abbia manifestato una persistente tendenza a violare le norme, sia attraverso comportamenti illeciti sia trasgredendo le prescrizioni giudiziarie. Il Tribunale di Ancona ha quindi accolto la richiesta, ritenendo necessario applicare la misura di prevenzione per tutelare la collettività e prevenire ulteriori reati.

Le restrizioni imposte dal Tribunale

La misura di sorveglianza speciale prevede per l’uomo l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza e il divieto di accompagnarsi a persone con precedenti penali. Dovrà inoltre condurre una vita improntata all’onestà e, per un anno a partire dalla notifica del provvedimento, sarà tenuto a rimanere nella propria abitazione durante le ore notturne. Non potrà inoltre trasferire la propria residenza in un altro comune per tutto il periodo di applicazione della misura.

Il ruolo delle istituzioni coinvolte

La procedura che ha portato all’emissione della misura di prevenzione ha visto la collaborazione tra la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Macerata e la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Ancona. Il Questore, Dott. Luigi Mangino, ha sottolineato l’importanza di strumenti come la sorveglianza speciale per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza pubblica.

Precedenti e pericolosità sociale

Il quarantacinquenne era già noto alle forze dell’ordine per una serie di reati che spaziano dai reati contro il patrimonio ai reati contro la persona, fino a quelli legati agli stupefacenti. La reiterazione delle condotte illecite e la recente violazione delle prescrizioni giudiziarie hanno contribuito a consolidare la valutazione di pericolosità sociale espressa dal Tribunale di Ancona.

Le misure di prevenzione: uno strumento di tutela

La sorveglianza speciale rappresenta una delle principali misure di prevenzione previste dall’ordinamento italiano per soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. In questo caso, il provvedimento è stato adottato per impedire che il quarantacinquenne possa commettere nuovi reati e per garantire la tutela delle persone potenzialmente esposte a rischi, come il figlio minore.

Impatto sulla comunità locale

L’applicazione della misura di sorveglianza speciale ha suscitato attenzione nella comunità di Macerata, dove il soggetto risiede. Le autorità hanno ribadito l’impegno nel monitorare costantemente la situazione e nel garantire il rispetto delle prescrizioni imposte dal Tribunale di Ancona.

IPA