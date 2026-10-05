Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È scattato un arresto a Palagiano e sono stati sequestrati 19mila euro in contanti nella notte tra il 3 e il 4 ottobre. Un 21enne del posto è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga, dopo essere stato sorpreso a disfarsi di un involucro sospetto alla vista dei militari.

Operazione dei Carabinieri a Palagiano: i dettagli dell’arresto

Come riferito dai Carabinieri, l’arresto è avvenuto a Palagiano, in provincia di Taranto. I militari della locale Stazione, impegnati in attività di controllo, hanno notato il comportamento sospetto di un giovane del posto. Alla vista della pattuglia, il 21enne avrebbe tentato di liberarsi di un involucro, lanciandolo sotto un’auto parcheggiata. I Carabinieri sono prontamente intervenuti, recuperando il pacchetto che conteneva circa 5 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina.

Il ritrovamento della droga ha spinto i militari ad approfondire i controlli, estendendo la perquisizione all’abitazione del giovane. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti altri 85 grammi circa di cocaina e 5 grammi di hashish, oltre a materiale ritenuto compatibile con il confezionamento delle dosi. Durante la stessa operazione, i Carabinieri hanno scoperto anche una somma di denaro contante pari a circa 19.000 euro, che secondo le prime ipotesi investigative potrebbe essere collegata all’attività di spaccio.

Accertamenti tecnici e indagini in corso

Tutto il materiale sequestrato, compresi gli stupefacenti e il denaro, sarà ora sottoposto ad analisi tecniche e di laboratorio da parte degli specialisti del L.A.S.S. del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto. Gli accertamenti serviranno a determinare con precisione la natura, il principio attivo e il peso netto delle sostanze rinvenute. L’attività investigativa prosegue per chiarire ulteriormente la posizione del giovane e ricostruire la rete di eventuali complici o clienti.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 21enne è stato condotto presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

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