Arrestato a Genova un giovane per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Due agenti sono stati feriti durante un controllo in centro storico. L’episodio si è verificato ieri sera, intorno alle ore 21:30, in Calata Cattaneo, dove la Polizia è intervenuta su segnalazione di una guardia giurata per fermare un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando una pattuglia della Quarto Gamma, impegnata nel servizio di vigilanza nel centro storico di Genova, è stata avvicinata da una guardia giurata. Quest’ultima ha segnalato la presenza di un 25enne marocchino che, in evidente stato di alterazione, stava creando disturbo all’interno di un bar situato in Calata Cattaneo.

L’incontro con il sospetto e la reazione violenta

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il giovane seduto nel dehor del locale, intento a consumare una bevanda alcolica. Alla vista della Polizia, il ragazzo ha iniziato a inveire contro gli operatori, assumendo un atteggiamento minaccioso e offensivo, senza apparente motivo. Invitato a fornire le proprie generalità e ad allontanarsi dal locale per l’identificazione, il 25enne ha improvvisamente lanciato un bicchiere e una ciotola di vetro verso il volto degli agenti, colpendoli poi con un pugno in faccia.

L’arresto e la resistenza agli agenti

Il giovane è stato immediatamente bloccato dagli operatori, ma ha continuato a opporre resistenza, scalciando e sbracciando anche dopo essere stato arrestato. L’episodio ha richiesto l’intervento di ulteriori forze dell’ordine per garantire la sicurezza degli agenti e dei presenti.

Le conseguenze per gli agenti e il procedimento giudiziario

I due agenti coinvolti nell’aggressione sono stati accompagnati in ospedale, dove sono stati visitati e dimessi con una prognosi di 7 giorni ciascuno. Il 25enne marocchino sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata successiva all’arresto. Le accuse a suo carico sono di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

Il contesto dell’intervento e la sicurezza in centro storico

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli rafforzati nel centro storico di Genova, finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire episodi di violenza e disturbo della quiete pubblica. La collaborazione tra le forze dell’ordine e il personale di sicurezza privata si è rivelata fondamentale per l’individuazione tempestiva del soggetto e il rapido intervento degli agenti.

Il procedimento giudiziario a carico del 25enne proseguirà nelle sedi opportune, mentre le forze dell’ordine continueranno a monitorare con attenzione la situazione nel centro storico di Genova.

