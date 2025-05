Vede l’auto dell’ex sotto casa e chiama aiuto, 74enne bloccato nonostante il divieto a Firenze

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di origine bosniaca è stato arrestato a Firenze per aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex moglie. L’arresto è avvenuto mercoledì pomeriggio, quando gli agenti del Commissariato di P.S. Rifredi hanno sorpreso l’uomo nei pressi dell’abitazione della donna.

La denuncia della donna

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la donna, una 65enne originaria della ex Jugoslavia, si è recata presso gli uffici del Commissariato di P.S. Rifredi. La donna ha espresso preoccupazione per la presenza dell’auto del suo ex marito nei pressi della sua abitazione. L’uomo era già soggetto a una misura cautelare di allontanamento e divieto di avvicinamento a seguito di una denuncia per maltrattamenti.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti del Commissariato di P.S. Rifredi hanno quindi deciso di appostarsi nei pressi dell’abitazione della donna. Hanno constatato la presenza del 74enne sulla via in cui abita la donna e della sua auto parcheggiata a pochi metri di distanza. L’uomo è stato trattenuto su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e si trova ora nelle camere di sicurezza della Questura di Firenze in attesa del rito direttissimo.

Presunzione di innocenza

Si sottolinea che l’effettiva responsabilità dell’indagato e la fondatezza delle accuse dovranno essere valutate nel corso del processo. Al momento, l’uomo è assistito dalla presunzione di innocenza.

Fonte foto: IPA