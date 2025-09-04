Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e oltre 20 chili di sostanze stupefacenti sequestrati a Pescara. La polizia ha portato alla luce un ingente traffico di droghe sintetiche e naturali. Un uomo di 41 anni è stato fermato e trovato in possesso di cocaina, funghi allucinogeni e marijuana, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. L’intervento è avvenuto dopo mesi di indagini e pedinamenti, culminati nella giornata di ieri tra il capoluogo abruzzese e il comune di Spoltore. L’operazione è stata condotta per contrastare il traffico di sostanze illecite e prevenire la diffusione di droghe particolarmente pericolose.

Le indagini e il sospetto: mesi di attenzione sull’uomo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine da una serie di comportamenti sospetti osservati dagli agenti nei confronti del 41enne. L’uomo era stato “attenzionato” da diversi mesi, poiché aveva iniziato a frequentare ambienti e negozi riconducibili al mondo dello spaccio di sostanze illecite. Gli investigatori della Squadra mobile di Pescara hanno seguito con discrezione i suoi movimenti, raccogliendo elementi utili a ricostruire la rete di contatti e le modalità operative del sospettato.

L’acquisto sospetto e il controllo della Polizia

Il punto di svolta è arrivato quando il 41enne è stato notato mentre acquistava materiale specifico per il confezionamento di dosi di stupefacente in un negozio della città. Gli agenti, che lo tenevano sotto osservazione, hanno deciso di intervenire subito dopo che l’uomo si è messo alla guida della sua auto. Alla vista dei poliziotti, il sospettato ha adottato un comportamento insolito: ha abbassato tutti i finestrini del veicolo e si è affrettato a parcheggiare, cercando di allontanarsi dal mezzo. Questo atteggiamento ha insospettito ulteriormente gli operatori, che hanno proceduto a fermarlo e identificarlo.

La perquisizione dell’auto: cocaina nascosta in un trolley

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno scoperto il motivo di tanta fretta: all’interno di un trolley, ben nascosti, sono stati rinvenuti tre panetti di cocaina, ciascuno del peso superiore a un chilo. I finestrini erano stati probabilmente lasciati aperti nel tentativo di disperdere il forte odore della sostanza, ma il tentativo si è rivelato vano. Il ritrovamento ha spinto la Squadra mobile a estendere le ricerche anche all’abitazione del sospettato, situata nel comune di Spoltore.

La perquisizione in casa: funghi allucinogeni e hashish nel frigorifero

Nell’appartamento, la perquisizione ha portato a una scoperta ancora più sorprendente. Nel frigorifero, all’interno di una borsa per alimenti, sono state trovate 73 tavolette di cioccolata, per un totale di oltre quattro chili. Le analisi hanno confermato che le barrette contenevano funghi allucinogeni del tipo Psilocybe cubensis mexicana, una sostanza dagli effetti psicotropi molto potenti. Ogni tavoletta era accompagnata da un foglietto illustrativo che spiegava le modalità di assunzione e raccomandava di non superare la dose consigliata, a causa dell’elevato potere allucinogeno, simile a quello dell’LSD.

Sempre nel frigorifero, gli agenti hanno trovato tre vasetti contenenti ciascuno 2,5 grammi di hashish di alta qualità, caratterizzato da un altissimo contenuto di principio attivo e quotato sul mercato oltre 50 euro al grammo.

Altri sequestri: cocaina, marijuana e denaro contante

Le ricerche sono proseguite in altre stanze dell’appartamento. In un secondo trolley, nascosto con cura, sono stati rinvenuti altri due chili di cocaina e materiale per il sottovuoto, utilizzato per conservare e trasportare la droga. In un armadio, invece, i poliziotti hanno trovato otto confezioni di marijuana della varietà Amnesia haze, nota per l’elevato contenuto di principio attivo, per un peso complessivo di circa nove chili. Inoltre, altri due involucri contenevano oltre un chilo di marijuana pronta per essere immessa sul mercato.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati anche più di 2mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il valore della droga e le conseguenze dell’operazione

Secondo le stime degli investigatori, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato circa 500mila euro. L’operazione ha permesso di interrompere un importante canale di approvvigionamento di sostanze stupefacenti nella zona di Pescara e nel comune di Spoltore. Il 41enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di droga e ora dovrà rispondere davanti all’autorità giudiziaria.

Un duro colpo al traffico di droga locale

L’operazione della Squadra mobile rappresenta un duro colpo al traffico di sostanze illecite nell’area abruzzese. La quantità e la varietà delle droghe sequestrate testimoniano la pericolosità dell’attività svolta dal 41enne, che aveva messo in piedi un vero e proprio laboratorio per il confezionamento e la distribuzione di stupefacenti. La presenza di droghe sintetiche, funghi allucinogeni e marijuana di alta qualità indica una rete di approvvigionamento ben strutturata e una clientela potenzialmente molto ampia.

Le indagini proseguono

Gli investigatori della Squadra mobile di Pescara stanno ora lavorando per ricostruire l’intera filiera dello spaccio e individuare eventuali complici o fornitori del 41enne. L’attenzione resta alta per prevenire nuovi tentativi di immissione sul mercato di sostanze pericolose, soprattutto tra i più giovani. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto al traffico di droga, che negli ultimi mesi ha già portato a numerosi arresti e sequestri nella provincia di Pescara.

