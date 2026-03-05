Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 34 anni, cittadino italiano, è stato fermato dalla Polizia di Stato a Monza dopo aver tentato la fuga a bordo di un’auto rubata, mettendo in pericolo la sicurezza stradale e causando un sinistro che ha coinvolto altre persone. L’episodio si è verificato durante un normale servizio di pattugliamento, quando la Volante ha notato una Fiat Panda sospetta. L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, anche in virtù di un ordine di carcerazione già pendente a suo carico.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella serata del 4 marzo, quando una pattuglia impegnata nel controllo del territorio in Monza ha notato una Fiat Panda ferma a un semaforo rosso in via Borgazzi. Alla vista dell’auto di servizio, il conducente della Panda ha improvvisamente accelerato, violando il semaforo rosso e tentando di allontanarsi a forte velocità senza alcun motivo apparente.

L’inseguimento e il pericolo per la circolazione

Gli agenti si sono immediatamente lanciati all’inseguimento del veicolo, che ha percorso diverse strade cittadine a velocità sostenuta. Durante la fuga, il conducente ha ripetutamente ignorato i semafori rossi, mettendo in grave pericolo la circolazione stradale e la sicurezza dei passanti. Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che la Fiat Panda era oggetto di furto.

L’incidente e le conseguenze per i passanti

La corsa si è conclusa in viale Campania, all’altezza di via Brembo, dove la Panda ha attraversato nuovamente un incrocio con il semaforo rosso, andando a collidere con un altro veicolo e terminando la propria corsa contro una staccionata in legno. L’urto ha provocato il distacco di una parte della staccionata, che ha colpito di striscio una donna presente nei pressi insieme al figlio di cinque anni. Il bambino è stato medicato sul posto per alcune escoriazioni e per il forte spavento, mentre la conducente dell’auto coinvolta nell’incidente è stata trasportata in ospedale in codice verde per accertamenti.

La fuga a piedi e l’arresto

Subito dopo l’impatto, il conducente della Panda ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto dagli agenti a circa 200 metri dal luogo dell’incidente, al termine di una breve colluttazione. Durante l’intervento, uno degli agenti ha riportato contusioni che hanno richiesto cure mediche. L’uomo, identificato come cittadino italiano di 34 anni, è stato trasportato in ospedale in codice giallo per un trauma cranico e alcune ferite riportate durante la fuga.

Le indagini e i sequestri

Personale della Polizia Scientifica è intervenuto sul posto per effettuare i rilievi necessari. All’interno del veicolo sono state trovate apparenti tracce di sostanze stupefacenti e una mazza da baseball, entrambi sequestrati per ulteriori accertamenti investigativi. Gli approfondimenti hanno inoltre fatto emergere a carico dell’uomo un ordine di esecuzione per la carcerazione già pendente.

Le conseguenze giudiziarie

L’arrestato è stato quindi posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che valuterà le responsabilità e le accuse a suo carico, tra cui furto, resistenza a pubblico ufficiale e altri reati connessi alla fuga e all’incidente. L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i residenti di Monza, dove la sicurezza stradale è tornata al centro dell’attenzione.

