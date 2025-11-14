Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per atti osceni in luogo pubblico a Como, dove un uomo di 52 anni è stato fermato dopo aver molestato una donna in strada. L’episodio si è verificato nella serata di mercoledì, quando l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha manifestato comportamenti sessualmente espliciti davanti a una passante. La notizia è stata diffusa dalle forze dell’ordine, che hanno specificato le misure adottate nei confronti del responsabile.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 20.30 di mercoledì in via Alciato, a Como. Una donna, mentre percorreva la strada, si è trovata di fronte un uomo di 52 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti. L’uomo, completamente ubriaco, ha iniziato a manifestare apertamente i suoi sfoghi sessuali, creando una situazione di forte disagio e pericolo per la donna.

Il ruolo dei passanti e la ricostruzione dei fatti

Oltre alla donna e al responsabile, sul posto erano presenti anche tre ragazzi che, transitando in via Alciato, hanno assistito alla scena. I giovani non hanno esitato a intervenire per proteggere la donna da eventuali ulteriori comportamenti molesti da parte dell’uomo. Gli agenti, giunti rapidamente sul luogo della segnalazione, hanno raccolto le testimonianze della vittima e dei testimoni, ricostruendo così l’accaduto nei dettagli.

Le misure adottate dalle forze dell’ordine

Una volta chiarita la dinamica dei fatti, il 52enne è stato accompagnato alla Questura di Como. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, oltre a una sanzione amministrativa per ubriachezza. Inoltre, le autorità hanno disposto l’allontanamento dell’uomo dalla zona, applicando il provvedimento previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

Il Daspo urbano e le conseguenze per il responsabile

Successivamente, dopo la creazione di un fascicolo a carico dell’uomo, è stato firmato un Daspo urbano valido per un anno. Questo provvedimento amministrativo impedirà al 52enne di frequentare determinate aree della città, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica e prevenire il ripetersi di simili episodi.

