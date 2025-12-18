Vedova di Stefano D'Orazio attacca la figlia segreta Francesca Michelon, "ha lasciato i Pooh per colpa sua"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’è una nuova puntata della vicenda che riguarda la sfera privata del defunto batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio. La vedova, Tiziana Giardoni, ha attaccato la figlia segreta del musicista, Francesca Michelon, additando ai pesanti screzi con lei la decisione di lasciare il gruppo. Tra le due donne è in corso un’aspra battaglia legale per l’eredità.

Eredità Stefano D’Orazio, scontro tra Tiziana Giardoni e Francesca Michelon

In un’intervista al Corriere della Sera, Tiziana Giardoni contrattacca dopo le parole della figlia – prima segreta e poi riconosciuta legittimamente dal test del Dna – del musicista, Francesca Michelon. Questa, oggi 41enne, aveva ricacciato le accuse di volersi far riconoscere solo per scopi finanziari e aveva spiegato di aver sofferto molto per un rapporto così limitato e rivendicato la sua volontà di vedersi riconosciuto il diritto di figlia.

La vedova si è detta amareggiata per la situazione, ha accusato l’erede di D’Orazio di “giocare a fare la vittima” e chiesto il sostegno dei Pooh.

I Pooh nel 2015 nella formazione completa

La vicenda dell’eredità del musicista dei Pooh

È arrivato al secondo grado il processo sull’eredità di Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh morto nel 2020 per complicazioni legate al Covid.

A presentare il ricorso alla Corte d’Appello di Roma è stata la vedova Tiziana Giardoni dopo che la sentenza di primo grado aveva stabilito che Francesca Michelon fosse figlia biologica di Stefano D’Orazio e che si dovesse ridistribuire l’eredità del musicista in parti uguali tra la figlia e la vedova. Giardoni era stata inoltre condannata a versare 60 mila euro a Michelon a titolo di danni esistenziali e ora chiedeva un risarcimento da 100 mila euro alla stessa e per gli stessi motivi.

Secondo la vedova, D’Orazio non avrebbe mai voluto riconoscere la figlia in vita a causa del suo comportamento e dell’assenza di rapporto tra padre e figlia. La ragazza, anzi, avrebbe procurato sofferenza psicologica alla coppia e alla stessa Giardoni che, per questo motivo, chiede ora un risarcimento. Inoltre, per la vedova, alla figlia spetterebbe solo un terzo del patrimonio – che non è ancora stato quantificato pubblicamente – e non la metà. La prossima udienza del processo potrebbe tenersi nel 2026.

Le parole della vedova e della figlia

Sentita dal quotidiano di via Solferino, la vedova D’Orazio ha spiegato la sua versione, smentito che fosse stata avanzata una nuova domanda di risarcimento, ribadendo come fossero le stesse richieste già formulate in primo grado, e che, qualora dovesse ottenerlo, lo darebbe in beneficenza. “La cosa che mi infastidisce più di tutte è vedere buttare fango sulla memoria di mio marito Stefano, un uomo buono e generoso che ha fatto tanto del bene. Per la figlia della sua ex compagna Lena Biolcati, Silvia, lui è stato un padre a tutti gli effetti, nonostante non fosse il genitore biologico. La Michelon però non voleva il suo affetto, con lui aveva un rapporto di freddezza probabilmente voluto anche dalla madre, la signora Bolletta, che gli impose di mantenere il riserbo sulla paternità, volendo preservare il rapporto familiare con il marito”, dice Tiziana Giardoni.

Per la vedova, Michelon aveva rifiutato ogni rapporto, cosa che invece suo marito anelava. “Il suo legame con lui passava solo per il denaro. Stefano con molta tristezza si autodefiniva ‘un bancomat’. Questo lo portò a uno stato di prostrazione tale da doversi ricoverare e usare antidepressivi. E ha fatto sì che Stefano non desiderasse diventare nuovamente padre. Il suo patrimonio milionario? Sbagliato, si parla di due attici a Roma, in realtà è un normalissimo appartamento al 7° piano in cui vivo io. Mio marito era diventato un’altra persona: era così spaventato che nel 2009 decise di lasciare i Pooh per non trascinarli in uno scandalo morale. Si sentiva con le spalle al muro di fronte a una ragazza respingente interessata solo a massimizzare i benefici economici. Il 6 novembre del 2020, giorno della morte di Stefano, gli avvocati della Michelon mandarono una pec all’ospedale Columbus chiedendo l’esame del Dna sul corpo di mio marito appena deceduto”, chiosa la vedova.

Al Corriere della Sera, in precedenza, Michelon aveva detto: “Vivo con estrema fatica l’intera situazione. La vicenda giudiziaria dura da molti anni e a ogni passo si riaprono ferite che procurano sofferenza. Non ho capito quale sia la mia colpa. Ho inseguito per anni una sola verità, vedere riconosciuto il mio diritto di figlia. E quando un tribunale, dopo un’attesa lunga e dolorosa, ha stabilito ciò che sognavo, qualcuno vuole calpestare questa realtà. Non è mai stato il denaro il mio obiettivo. Chi non è passato da una vicenda come la mia, di frustrazione, di ricerca delle proprie radici e della propria identità, non può capire”.