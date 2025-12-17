Vedova di Stefano D'Orazio vuole 100 mila euro da Francesca Michelon, figlia mai riconosciuta dal batterista

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tiziana Giardoni, vedova di Stefano D’Orazio, ha chiesto 100 mila euro di risarcimento per danni esistenziali a Francesca Michelon, la figlia “segreta” che il batterista dei Pooh non ha mai riconosciuto. Un anno fa, il tribunale di Roma, dopo una serie di accertamenti, ha stabilito che Michelon è effettivamente la figlia del compianto musicista. In automatico sono cambiate le disposizioni dell’eredità. Giardoni ora vuole 100 mila euro da Michelon in quanto sostiene che quando il marito era vivo quest’ultima gli ha procurato sofferenza psicologica.

Stefano D’Orazio, perché Tiziana Giardoni ha chiesto 100mila euro alla figlia

“Sono rimasta basita, trovo tutto questo incomprensibile. Devo dire che vivo con estrema fatica l’intera situazione. La vicenda giudiziaria dura da molti anni e a ogni passo si riaprono ferite che procurano sofferenza. Nel leggere le motivazioni ho provato sconcerto, è una versione mai sentita prima”. Così Michelon al Corriere della Sera nel commentare la richiesta avanzata dai legali di Tiziana Giardoni.

Secondo gli avvocati della vedova di D’Orazio, Michelon e suo padre non avevano rapporti distesi. In particolare, viene affermato dai legali che la donna era “interessata a vedersi riconoscere come sua figlia, avanzando sempre e solo richieste economiche”. In altre parole, la versione di Giardoni dice che Francesca avrebbe provocato sofferenza psicologica al batterista. Su tale punto è stata pensata la richiesta di danni esistenziali.

“Non ho capito quale sia la mia colpa – ha dichiarato Michelon -. Ho inseguito per anni una sola verità, vedere riconosciuto il mio diritto di figlia. E quando un tribunale, dopo un’attesa lunga e dolorosa, ha stabilito ciò che sognavo, qualcuno vuole calpestare questa realtà“.

La 41enne ha aggiunto di sapere come sono andate le cose e ha sostenuto di non aver mai cambiato la versione dei fatti, oltre a rimarcare di aver sofferto molto “per quel rapporto così limitato” con il padre.

Francesca Michelon: “Il denaro mai stato il mio obiettivo”

La donna, dopo oltre dieci anni di vicende legali, è stata riconosciuta come figlia legittima di D’Orazio, grazie al test del Dna. Sua madre è Oriana Bolletta.

A chi l’ha accusata di voler solo il denaro del padre, ha così risposto: “I fatti smentiscono queste cattiverie. La vicenda giudiziaria che ho intrapreso dura da undici anni, è iniziata nel 2014. I tempi della giustizia purtroppo sono lentissimi, e non è colpa mia se la storia è diventata pubblica solo ora, dopo la sentenza”.

“Non è mai stato il denaro il mio obiettivo — ha concluso Michelon —. Ho portato avanti per tutti questi anni un’azione legale non per rivendicazione economica ma per bisogni di verità. Chi non è passato da una vicenda come la mia, di frustrazione, di ricerca delle proprie radici e della propria identità, non può capire”.

Cosa è stato deciso nel processo di primo grado

Nel processo di primo grado i giudici, oltre ad aver riconosciuto Michelon come figlia legittima del musicista, hanno anche cambiato le disposizioni contenute nel testamento firmato da D’Orazio.

In particolare, è stato deciso che l’eredità doveva essere divisa a metà tra figlia e vedova. Inoltre è stato deciso che a Michelon spettava un risarcimento di 60 mila euro di danni esistenziali. Per il momento, Francesca non ha intascato alcunché in quanto c’è un ricorso in appello. Concretamente è tutto in stallo. E così rimarrà, fino al terzo grado di giudizio.

A breve arriverà la decisione della Corte d’Appello di Roma sul ricorso. Verrà fissata la prossima udienza o il giudice si prenderà altro tempo per esaminare più approfonditamente carte e testimoni.