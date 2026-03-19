Veicoli danneggiati per benzina di scarsa qualità in Bolivia, in 10mila chiedono risarcimenti al governo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

In Bolivia oltre 10mila mezzi sarebbero stati danneggiati a causa della distribuzione di benzina di scarsa qualità, importata e venduta dalla compagnia statale YPFB. I proprietari dei mezzi coinvolti nella vicenda hanno richiesto risarcimenti al governo, come reso noto nelle scorse ore dalla stessa società petrolifera. Il capo di Stato di centrodestra, Rodrigo Paz, non ha negato i problemi. Anzi li ha confermati, puntando il dito contro alcuni funzionari pubblici.

Benzina di scarsa qualità in Bolivia: migliaia di cittadini chiedono indennizzi al governo

Il presidente Rodrigo Paz guida la Bolivia dallo scorso novembre. Aveva garantito che avrebbe risolto la grave crisi di carenza di carburante nel Paese. Da quando è al governo, sono sparite le lunghe code di veicoli davanti alle stazioni di servizio. Si è però presentato un nuovo problema.

Migliaia di cittadini sono convinti che sia stata venduta benzina di scarsa qualità che ha danneggiato i loro mezzi.

ANSA

L’esecutivo di Paz, dopo aver preso il potere, sulla benzina ha cambiato drasticamente rotta discostandosi dalla politica di sussidi ventennale mantenuta dai precedenti governi di sinistra, che aveva portato la Bolivia a prosciugare le riserve di dollari e aveva reso complesse nuove importazioni di carburante.

Come i cittadini possono chiedere i risarcimenti

La scorsa settimana il ministero dell’Energia e degli Idrocarburi ha ammesso che, per via della mancanza di utilizzo, i serbatoi di stoccaggio avevano accumulato residui di ossidazione. Tali residui si sarebbero mischiati con i combustibili, generando carburante di scarsa qualità.

“Più di 10.000 persone hanno avviato un processo per il risarcimento”, ha spiegato nel corso di una conferenza stampa Yussef Akly, presidente della YPFB.

La società petrolifera statale ha inoltre fatto sapere che è stata messa a disposizione una linea telefonica ad hoc per ricevere i reclami dei cittadini. I rimborsi dovrebbero iniziare a essere erogati a partire da questa settimana, ha annunciato l’azienda.

Le accuse di Rodrigo Paz contro i funzionari pubblici

Il governo di Paz ha parlato di “sabotaggio”, accusando i funzionari pubblici, già in ruolo sotto la precedente amministrazione, di inazione. Il Il capo di Stato ha aggiunto che chi era a conoscenza della situazione avrebbe dovuto segnalare i problemi.

Yussef Akly ha dichiarato che “diverse persone sono sotto indagine” per determinarne le responsabilità dell’emergenza venutasi a creare.

Il dirigente ha sostenuto che “questa criticità si è verificata in modo ciclico in alcuni lotti” importati e “in situazioni molto specifiche”. La Bolivia compra i combustibili principalmente da Argentina, Cile e Paraguay.