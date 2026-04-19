Veleno per topi in un omogeneizzato manomesso, ritirati migliaia di vasetti dai supermercati in tre Paesi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Allerta in Austria dopo la scoperta di veleno per topi in un barattolo di omogeneizzato. La multinazionale di alimenti per bambini Hipp ha comunicato il richiamo del prodotto da oltre mille supermercati Spar in tutto il Paese, dopo la segnalazione della manomissione di almeno un vasetto risultato positivo a una sostanza topicida.

Il veleno per topo nell’omogeneizzato

La polizia della regione austriaca del Burgenland ha affermato che l’allerta è stata lanciata da un consumatore che avrebbe avvertito uno strano odore proveniente da un omogeneizzato a marchio Hipp, apparso manomesso, e per questo non lo aveva fatto mangiare al proprio bambino.

Secondo quanto riferito dalle autorità, nel vasetto contenente purea di carote e patate è stata rilevata la presenza del veleno per topi.

Il comunicato della Hipp

Nella giornata di sabato 18 aprile, la Hipp ha comunicato il ritiro dell’intera gamma di omogeneizzati venduti nei supermercati Spar in Austria, raccomandano ai clienti di non consumare questi prodotti commercializzati nei punti della catena per evitare pericoli per la salute.

“Questo richiamo non è dovuto ad alcun difetto di prodotto o di qualità da parte nostra. I barattoli hanno lasciato il nostro stabilimento HiPP in perfette condizioni”, ha dichiarato HiPP in un comunicato, spiegando che “il richiamo è legato a un atto criminale attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità”.

Da quanto riportato dall’agenzia stampa internazionale Associated Press, gli omogeneizzati a marchio Hipp sarebbero stati ritirati precauzionalmente dai rivenditori anche in Repubblica Ceca e in Slovacchia.

Le indagini

La portavoce della polizia di Burgenland ha dichiarato che è presumibile “che almeno un altro vasetto sia in circolazione”.

La procura di Eisenstadt ha aperto un’indagine e, stando alle informazioni raccolte finora, gli inquirenti starebbero seguendo la pista un atto criminale deliberato.

Secondo quanto riferito dalla polizia, la manomissione riguarda vasetti da 190 grammi di omogeneizzato per neonati di 5 mesi a base di carote e patate.

Le autorità hanno lanciato un appello ai consumatori affinché controllino l’eventuale manomissione dei prodotti, facendo attenzione al possibile danneggiamento dei coperchi o all’assenza del sigillo di sicurezza, oltre a odori insoliti o di deterioramento .