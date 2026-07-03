Velletri, donna arrestata per estorsione: minaccia un minorenne per un debito di droga
Donna di 44 anni arrestata a Velletri per estorsione: minacciava un sedicenne per un debito di droga. Indagini avviate dopo la denuncia dei genitori.
È stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna di 44 anni a Velletri, accusata di estorsione ai danni di un ragazzo minorenne. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia locale, dopo che la Procura della Repubblica ha richiesto il provvedimento al G.I.P. del Tribunale. La misura è stata adottata per la gravità delle minacce e il rischio di reiterazione del reato.
Le indagini e la denuncia dei genitori
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine ha avuto inizio alla fine di aprile, quando i genitori di un ragazzo di 16 anni si sono rivolti alla Stazione dei Carabinieri di Lariano. I familiari, preoccupati per il profondo stato di disagio e terrore vissuto dal figlio, hanno deciso di chiedere aiuto dopo aver ascoltato la frase “stavolta mi ammazzano” pronunciata dal giovane. Il disagio del minore era legato all’assunzione di sostanze stupefacenti e a un debito di circa 400 euro maturato nei confronti della donna arrestata.
Le minacce e la ricostruzione dei fatti
I Carabinieri hanno ricostruito un quadro indiziario particolarmente grave a carico della sospettata. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe ripetutamente minacciato di morte e di lesioni fisiche il ragazzo, con l’obiettivo di costringerlo a saldare il debito contratto per una fornitura di droga. Le intimidazioni, caratterizzate da una violenza verbale inaudita, hanno gettato il sedicenne in uno stato di panico e paura costante.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.