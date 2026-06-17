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È stata disposta la sospensione della licenza per 15 giorni a un noto esercizio pubblico del centro di Venafro, a seguito di una serie di episodi che hanno inciso sull’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento, adottato dal Questore di Isernia, Dr. Luigi Peluso, è stato emesso dopo approfonditi accertamenti delle forze dell’ordine e mira a tutelare la sicurezza dei cittadini.

Il provvedimento e le motivazioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa il 16 giugno 2026 dal Questore di Isernia, Dr. Luigi Peluso, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. La sospensione della licenza, della durata di 15 giorni e con decorrenza dal 17 giugno 2026, ha riguardato un esercizio pubblico molto conosciuto nel centro venafrano.

Il provvedimento è stato il risultato di una serie di accertamenti approfonditi condotti dalla Compagnia dei Carabinieri di Venafro e dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura. Gli elementi raccolti hanno fatto emergere una situazione preoccupante, caratterizzata dal ripetersi, in un breve periodo, di episodi che hanno avuto un impatto negativo sull’ordine e sulla sicurezza pubblica.

Le criticità riscontrate

Durante le verifiche, le forze dell’ordine hanno rilevato criticità legate soprattutto alla gestione degli spazi esterni dell’esercizio. Queste problematiche hanno richiesto l’intervento diretto delle autorità, evidenziando la necessità di un’azione immediata per prevenire ulteriori rischi per la collettività.

La situazione è stata giudicata tale da rendere la prosecuzione dell’attività del locale un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per questo motivo, si è deciso di sospendere temporaneamente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

IPA