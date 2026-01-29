Venanzio Rapolla morto nell'incidente in elicottero a Benevento, il 68enne era ex colonnello dell'Aeronautica

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È morto nella notte in un letto d’ospedale Venanzio Rapolla, il colonnello dell’Aeronautica in congedo coinvolto nell’incidente in elicottero verificatosi a Benevento. Il 68enne napoletano era il presidente dell’Aeroclub locale e vantava una vastissima esperienza con oltre 10.000 ore di volo. Rapolla si è spento nell’ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere stato trasferito dal San Pio di Benevento, a causa delle gravissime lesioni riportate. Sale così a due il bilancio delle vittime, dopo il decesso sul colpo dell’imprenditore Pasquale Esposito.

Incidente in elicottero a Benevento, due morti

Nello schianto, Venanzio Rapolla ha riportato un gravissimo politrauma e ustioni estese. Per questo si è reso necessario l’immediato ricovero in rianimazione, con prognosi riservata.

L’incidente in elicottero costato la vita a Venazio Rapolla e Pasquale Esposito (76 anni) si è verificato martedì 27 gennaio. La Procura prosegue le indagini, privilegiando l’ipotesi del guasto tecnico.

Fonte © 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

L’elicottero ultraleggero, modello Robinson, con le due persone a bordo è precipitato all’interno del campo di volo dell’Aeroclub Benevento, situato alla contrada Olivola, nella periferia di Benevento, a circa cinque chilometri dal capoluogo sannita.

Dopo lo schianto tra due hangar del campo di volo, il piccolo elicottero ha preso fuoco. Questo ha complicato le operazioni di soccorso per vigili del fuoco, intervenuti con mezzi speciali, e per forze dell’ordine e sanitari.

La morte di Pasquale Esposito

La prima vittima Pasquale Esposito, di Airola, per 20 anni è stato direttore dello stabilimento Italtel di Santa Maria Capua Vetere, fiore all’occhiello dell’industria locale. Pasquale Esposito era fratello minore di Clemente Esposito, l’ingegnere che ha mappato e studiato in maniera certosina il sottosuolo di Napoli, diventando punto di riferimento per autorità e soccorritori.

Le indagini della Procura di Benevento

La Procura di Benevento, che ha aperto un fascicolo d’inchiesta per accertare eventuali responsabilità, nominerà dei periti per far luce sulle cause dell’incidente. Mentre l’abitacolo e le eliche del piccolo elicottero sono stati gravemente danneggiati, il motore è sostanzialmente intatto.

L’autopsia sul corpo di Pasquale Esposito è stata disposta per la giornata di giovedì 29 gennaio: dal tipo e dalla disposizione delle lesioni, la Procura punta a raccogliere elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma sarà successivamente restituita ai familiari per i funerali.