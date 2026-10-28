Vende cocaina in Valle Caudina, in casa bilancini e macchina per il sottovuoto: arrestata 42enne
Una donna è stata arrestata nella Valle Caudina dopo la cessione di cocaina: in casa trovati strumenti per il confezionamento e denaro.
Un involucro termosaldato con poco più di 3 grammi di cocaina, passato a un cliente in cambio di 150 euro. In casa, due bilancini e una macchina per il sottovuoto. Nella Valle Caudina, in provincia di Avellino, la Squadra Mobile ha arrestato in flagranza una 42enne del posto, ora ai domiciliari.
- Valle Caudina, la cessione sotto gli occhi degli agenti
- Bilancini e sottovuoto in casa, domiciliari per la 42enne
Valle Caudina, la cessione sotto gli occhi degli agenti
Come riporta la Polizia di Stato, l’arresto rientra nelle indagini antidroga coordinate dalla Procura di Avellino.
Gli agenti hanno sorpreso la donna mentre consegnava a un acquirente 3,20 grammi di cocaina, per 150 euro.
Bilancini e sottovuoto in casa, domiciliari per la 42enne
La perquisizione si è poi spostata nella sua abitazione.
Lì i poliziotti hanno trovato due bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e il materiale per confezionare le dosi.
In casa c’erano anche 420 euro in banconote di piccolo taglio, sequestrati insieme al resto.
Su disposizione del pm di turno, la 42enne è finita agli arresti domiciliari in attesa della convalida.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.