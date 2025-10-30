Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un giovane di 29 anni a seguito di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Termini Imerese, dopo che la Procura della Repubblica ha richiesto la custodia cautelare in carcere per il ragazzo, già sottoposto a misure restrittive per le sue condotte violente e reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Le indagini e la denuncia della madre

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine dalle denunce presentate dalla madre del giovane, identificato con le iniziali C.S., che ha raccontato agli investigatori una lunga serie di maltrattamenti subiti all’interno delle mura domestiche. Le condotte violente del figlio, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, erano aggravate da uno stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di sostanze stupefacenti.

Condotte violente e minacce continue

Nel corso delle indagini, gli agenti hanno accertato che il giovane non solo aveva aggredito fisicamente la madre, causandole lesioni, ma l’aveva anche ripetutamente minacciata e insultata. Oltre alle aggressioni verbali e fisiche, il ragazzo aveva distrutto oggetti all’interno dell’abitazione familiare e venduto elettrodomestici per procurarsi denaro da destinare all’acquisto di sostanze stupefacenti.

Le misure cautelari e le violazioni

In seguito alle denunce e alle risultanze investigative, la Procura della Repubblica aveva richiesto e ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese una misura cautelare che prevedeva il divieto di avvicinamento alla madre e l’installazione di un braccialetto elettronico. Successivamente, la misura era stata integrata con il divieto di dimora a Termini Imerese. Tuttavia, nonostante le restrizioni, il giovane aveva continuato a violare le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, avvicinandosi alla madre e minacciandola con continue richieste di denaro.

L’arresto dopo la fuga verso il nord Italia

Le ripetute violazioni delle misure cautelari sono state segnalate dal dispositivo antistalking, permettendo così alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese di richiedere un aggravamento delle misure, fino alla custodia cautelare in carcere. Poco prima dell’emissione del provvedimento di carcerazione, il giovane aveva tentato di allontanarsi prendendo un volo per il nord Italia. Grazie al monitoraggio della posizione tramite il braccialetto elettronico, gli agenti del Commissariato di Termini Imerese, in collaborazione con la Questura di Milano, sono riusciti a localizzare e arrestare il giovane destinatario della misura cautelare emessa dal Tribunale di Termini Imerese.

