Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo di 44 anni è stato raggiunto da un foglio di via obbligatorio dopo aver insospettito alcuni residenti del Barigadu. Il divieto di ritorno, disposto per un anno in tre comuni, è scattato dopo i controlli dei militari e l’impossibilità dell’uomo di giustificare la vendita porta a porta di souvenir.

Barigadu: la vendita dei souvenir porta a porta

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, originario della Campania e residente ad Alghero, è stato individuato mercoledì 25 novembre in un paese dell’alto Oristanese durante un servizio di controllo svolto dai militari. Bussava ripetutamente alle porte delle abitazioni proponendo oggetti con il marchio “Sardegna”, una condotta che ha attirato l’attenzione di diversi residenti.

Il provvedimento del Questore

Gli accertamenti hanno fatto emergere precedenti per reati contro il patrimonio. L’attività commerciale itinerante, inoltre, non è stata adeguatamente motivata dall’interessato. Sulla base degli elementi raccolti, la Polizia di Stato ha quindi adottato il foglio di via attraverso il Questore di Oristano, che ha disposto il divieto di rientrare nei territori comunali coinvolti.

Il decreto è stato firmato due ore dopo la proposta dei militari dell’Arma e notificato all’uomo prima della sua partenza. La nota della Polizia di Stato richiama infine l’importanza di segnalare tempestivamente al 112 eventuali situazioni sospette, per contribuire alla prevenzione e alla sicurezza del territorio.