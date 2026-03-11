Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per episodi incendiari a Paliano, in provincia di Frosinone, dove un 31enne è stato sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico. L’uomo è stato identificato come responsabile di atti intimidatori e attacchi incendiari ai danni di una coppia di coniugi, suoi zii, a seguito di dissapori familiari.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso il via dopo una serie di condotte intimidatorie che avevano turbato la quiete della comunità di Paliano. Gli episodi si sono verificati il 7 dicembre e nella notte tra 11 e 12 febbraio, quando l’indagato ha lanciato bottiglie contenenti liquido infiammabile sul terrazzo dell’abitazione degli zii.

L’azione investigativa e il ruolo della tecnologia

L’attività investigativa, coordinata dalla Compagnia di Anagni, si è distinta per l’accuratezza delle analisi condotte sui sistemi di videosorveglianza del territorio. Grazie a questo lavoro, i militari sono riusciti in tempi brevi a ricostruire la dinamica degli eventi e a identificare il 31enne come autore dei lanci di bottiglie incendiarie, comunemente note come molotov.

La perquisizione e i sequestri

All’indomani del secondo attacco incendiario, i Carabinieri della Stazione di Paliano, con il supporto dei colleghi della compagnia di Anagni, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’indagato. L’operazione, autorizzata dall’Autorità Giudiziaria, ha portato al sequestro di una tanica con residui di liquido infiammabile e degli indumenti che l’uomo avrebbe indossato durante l’ultimo episodio.

La misura cautelare e l’arresto

Alla luce delle prove raccolte, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Frosinone, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico. L’arresto è stato eseguito nella mattinata odierna, quando i Carabinieri di Paliano hanno rintracciato l’indagato e lo hanno sottoposto alla misura restrittiva presso la sua abitazione.

Dalle indagini è emerso che il movente degli atti intimidatori e degli episodi incendiari sarebbe riconducibile a vecchi dissapori familiari tra l’indagato e le vittime, una coppia di coniugi residenti nella stessa cittadina.

