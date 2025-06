Vendetta per motivi sentimentali ad Acireale, scoppia la violenza in piazza Duomo: 4 giovani nei guai

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro denunce per lesioni aggravate ad Acireale, dove un gruppo di giovani ha aggredito due coetanei stranieri per motivi sentimentali. L’intervento della Polizia di Stato ha posto fine all’aggressione, avvenuta in piazza Duomo, e ha portato all’identificazione dei responsabili.

Un’aggressione per futili motivi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’incidente si è verificato alcuni giorni fa, poco dopo la mezzanotte, quando una rissa è scoppiata per una sorta di vendetta legata alla frequentazione di uno dei due giovani stranieri con una ragazza del posto. Uno dei giovani aggressori aveva mostrato interesse per la stessa ragazza, scatenando così l’ira del gruppo.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Le segnalazioni giunte al Numero Unico per le Emergenze hanno permesso ai poliziotti delle volanti del Commissariato di Acireale di intervenire rapidamente in corso Umberto. Qui, hanno messo in sicurezza i due ragazzi aggrediti, entrambi di nazionalità egiziana e regolari sul territorio nazionale. Uno dei giovani, per difendersi, aveva impugnato un palo in metallo della segnaletica stradale provvisoria, che ha subito deposto all’arrivo degli agenti.

Conseguenze fisiche e indagini in corso

Per i due aggrediti si sono rese necessarie le cure mediche presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Santa Marta e Santa Venera”, dove uno di loro ha riportato un trauma cranico, ferite all’emitorace e all’addome, con una prognosi di 15 giorni. Nel frattempo, le indagini della squadra investigativa del Commissariato si sono concentrate sulle testimonianze raccolte e sugli elementi acquisiti sul posto.

Identificazione dei responsabili

In poche ore, gli investigatori hanno stretto il cerchio attorno a quattro giovani di Acireale, due ventenni, un diciannovenne e un ventunenne, identificati come parte del gruppo degli aggressori. Sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per lesioni aggravate in concorso e porto illegale di oggetti atti ad offendere. La presunzione di innocenza degli indagati rimane valida fino a condanna definitiva.

Analisi delle prove video

Sono attualmente al vaglio degli investigatori le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, oltre ad alcuni video girati da testimoni con i propri smartphone. Questi materiali potrebbero essere cruciali per individuare ulteriori responsabili dell’aggressione.

Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Acireale.

Fonte foto: IPA