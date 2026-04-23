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È di un titolare denunciato e di oltre 900 articoli sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Treviso. L’intervento, svolto nei giorni scorsi, ha portato alla luce la vendita di prodotti per la cura della persona e bigiotteria non conformi alle normative di sicurezza, con gravi rischi per la salute dei consumatori.

Operazione della Guardia di Finanza: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Treviso ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare la contraffazione e garantire la sicurezza dei prodotti destinati al pubblico. Nel corso di queste attività, le Fiamme Gialle hanno individuato un esercizio commerciale gestito da un cittadino di nazionalità cinese, già noto alle autorità per precedenti analoghi.

Sequestrati prodotti pericolosi per la salute

Durante l’ispezione, i finanzieri della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno sequestrato 137 prodotti cosmetici esposti per la vendita. Tra questi sono stati trovati profumi, creme per il corpo e gel per unghie contenenti sostanze vietate dalla normativa europea, come la molecola LILIAL e la TPO. Entrambe sono classificate come cancerogene e tossiche per la riproduzione, e la loro commercializzazione è stata vietata rispettivamente dal 1° marzo 2022 e dal 1° settembre 2025.

Precedenti e reiterazione delle violazioni

Il titolare dell’attività era già stato segnalato alla Procura locale nel 2023 per la stessa tipologia di reato. In quell’occasione erano stati sequestrati 156 articoli tra bagnoschiuma, shampoo, creme, deodoranti e saponi liquidi, tutti contenenti la sostanza LILIAL. Nonostante il precedente intervento, l’uomo ha continuato a mettere in commercio prodotti pericolosi, portando a un nuovo accertamento e al conseguente sequestro di ulteriori articoli.

Bigiotteria non conforme e rischi per i consumatori

Oltre ai cosmetici, le Fiamme Gialle hanno individuato e sequestrato oltre 800 articoli di bigiotteria privi delle informazioni obbligatorie in lingua italiana. I prodotti non riportavano indicazioni sul luogo di origine, sui materiali utilizzati, sulle eventuali sostanze nocive, né sulle istruzioni d’uso e precauzioni necessarie. Questa mancanza rappresenta una violazione delle norme a tutela dei consumatori e aumenta il rischio di esposizione a materiali potenzialmente pericolosi.

Provvedimenti e indagini in corso

Il responsabile del negozio è stato nuovamente deferito alla Procura della Repubblica di Treviso e segnalato alla Camera di Commercio di Treviso-Belluno per le violazioni amministrative riscontrate. Il sequestro dei beni è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria trevigiana. Le indagini proseguiranno per ricostruire la filiera di approvvigionamento delle merci e individuare eventuali ulteriori responsabilità.

Impegno della Guardia di Finanza nella tutela dei consumatori

L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrastare la commercializzazione di prodotti non sicuri e nella tutela della salute pubblica. L’immissione sul mercato di articoli contenenti sostanze vietate non solo mette a rischio i consumatori, ma rappresenta anche una forma di concorrenza sleale nei confronti delle imprese che rispettano le normative vigenti. L’obiettivo delle Fiamme Gialle è quello di garantire standard elevati di sicurezza e proteggere i cittadini da possibili danni derivanti dall’uso di prodotti non conformi.

IPA