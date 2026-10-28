Vendeva di tutto in casa a Rimini, dal doping alla marijuana e all'ecstasy: 30enne arrestato
Un 30enne è stato arrestato dopo una perquisizione: sequestrati marijuana, hashish, ecstasy, farmaci dopanti e circa 16mila euro.
Un arresto per spaccio e il sequestro di droga, farmaci dopanti e contanti: a essere colpito è un cittadino moldavo di 30 anni che è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo una perquisizione nella sua abitazione. Gli investigatori hanno recuperato circa 2,6 kg di marijuana, hashish, ecstasy e circa 16.000 euro.
- Rimini: le indagini dopo le segnalazioni
- Sequestrati anche contanti e farmaci dopanti
- L’appello alla collaborazione
Rimini: le indagini dopo le segnalazioni
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella serata di ieri a Rimini. L’attività investigativa è partita da alcune segnalazioni su una presunta attività di spaccio riconducibile a un uomo domiciliato a Marina Centro. Gli agenti della Squadra Mobile hanno svolto servizi di osservazione per verificare le informazioni raccolte e hanno riscontrato quanto segnalato.
Durante i controlli, gli operatori hanno visto diverse persone entrare nello stabile, fermarsi per pochi minuti e poi uscire. Gli investigatori hanno quindi perquisito l’abitazione del presunto venditore. All’interno hanno trovato confezioni di marijuana, alcune già suddivise e sigillate sottovuoto, hashish e 5 pastiglie di ecstasy. Sono stati inoltre sequestrati una macchina per il confezionamento sottovuoto, un bilancino di precisione e numerose buste e bustine, ritenute utilizzabili per preparare le dosi.
Sequestrati anche contanti e farmaci dopanti
Nel corso delle operazioni sono stati recuperati circa 16.000 euro in banconote di diverso taglio. La somma è stata ritenuta dagli investigatori riconducibile alla precedente attività di spaccio. Il bilancio complessivo comprende anche circa 200 pastiglie di farmaci dopanti, oltre agli stupefacenti e al materiale per il confezionamento e la pesatura.
Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione in relazione al possesso dei farmaci. È stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria per il rito direttissimo.
L’appello alla collaborazione
La Polizia ha sottolineato il ruolo del lavoro della Squadra Mobile nel contrasto allo spaccio e alla criminalità diffusa, oltre all’importanza delle segnalazioni dei cittadini per orientare gli approfondimenti e favorire interventi mirati.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.