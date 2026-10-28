Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un arresto per spaccio e il sequestro di droga, farmaci dopanti e contanti: a essere colpito è un cittadino moldavo di 30 anni che è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo una perquisizione nella sua abitazione. Gli investigatori hanno recuperato circa 2,6 kg di marijuana, hashish, ecstasy e circa 16.000 euro.

Rimini: le indagini dopo le segnalazioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella serata di ieri a Rimini. L’attività investigativa è partita da alcune segnalazioni su una presunta attività di spaccio riconducibile a un uomo domiciliato a Marina Centro. Gli agenti della Squadra Mobile hanno svolto servizi di osservazione per verificare le informazioni raccolte e hanno riscontrato quanto segnalato.

Durante i controlli, gli operatori hanno visto diverse persone entrare nello stabile, fermarsi per pochi minuti e poi uscire. Gli investigatori hanno quindi perquisito l’abitazione del presunto venditore. All’interno hanno trovato confezioni di marijuana, alcune già suddivise e sigillate sottovuoto, hashish e 5 pastiglie di ecstasy. Sono stati inoltre sequestrati una macchina per il confezionamento sottovuoto, un bilancino di precisione e numerose buste e bustine, ritenute utilizzabili per preparare le dosi.

Sequestrati anche contanti e farmaci dopanti

Nel corso delle operazioni sono stati recuperati circa 16.000 euro in banconote di diverso taglio. La somma è stata ritenuta dagli investigatori riconducibile alla precedente attività di spaccio. Il bilancio complessivo comprende anche circa 200 pastiglie di farmaci dopanti, oltre agli stupefacenti e al materiale per il confezionamento e la pesatura.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione in relazione al possesso dei farmaci. È stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria per il rito direttissimo.

L’appello alla collaborazione

La Polizia ha sottolineato il ruolo del lavoro della Squadra Mobile nel contrasto allo spaccio e alla criminalità diffusa, oltre all’importanza delle segnalazioni dei cittadini per orientare gli approfondimenti e favorire interventi mirati.

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