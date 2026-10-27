Vendeva falsi biglietti su Facebook e poi minacciava i clienti a Bari, l'epilogo per un truffatore seriale

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Maxi operazione della Polizia di Stato di Bari nei confronti di un uomo ricercato per truffe online, estorsioni e stalking. Gli agenti gli hanno notificato ben 18 procedimenti penali ed eseguito diverse perquisizioni al termine di una complessa indagine che ha toccato varie città italiane e la Repubblica di San Marino.

Le vendite di biglietti sui social, i dettagli

Le indagini sono partite dalle denunce di alcune persone truffate. Diversi uffici di polizia hanno ricostruito gli episodi e raccolto elementi per identificare il presunto responsabile.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe contattato le vittime su Facebook attraverso profili falsi, creati con nomi di fantasia, e avrebbe offerto biglietti per concerti di artisti e gruppi molto richiesti. Gli eventi, riferisce la nota, registravano rapidamente il tutto esaurito sui circuiti ufficiali di prevendita, tra cui Ticketmaster.

Il passo successivo: le minacce

Dopo aver ricevuto il denaro, gli acquirenti non avrebbero ottenuto i biglietti promessi. In alcuni casi, chi ha chiesto di annullare l’acquisto o ha cambiato idea sarebbe stato minacciato e avrebbe subito presunti atti persecutori.

Le denunce hanno portato all’apertura di procedimenti presso diverse Procure, tra cui quelle di Roma, Torino, Cremona, Venezia, Firenze e Macerata, oltre che davanti alle autorità della Repubblica di San Marino.

L’identificazione

La Procura di Bari ha svolto accertamenti e appostamenti nell’ambito dell’attività delegata dall’autorità giudiziaria, anche in relazione a una rogatoria internazionale del Tribunale della Repubblica di San Marino.

Gli investigatori hanno individuato il domicilio dell’uomo, originario dell’hinterland barese ma residente in un’altra regione, e gli hanno notificato i provvedimenti e gli atti giudiziari. Sono state inoltre eseguite perquisizioni e gli ulteriori adempimenti richiesti.

IPA