Una denuncia in stato di libertà ad Amatrice nei confronti di un uomo di 46 anni, originario della provincia di Roma, accusato di truffa ai danni di un cittadino straniero residente nella cittadina reatina. L’uomo avrebbe pubblicato annunci online per la vendita di ricambi auto mai consegnati, inducendo la vittima a versare quasi 1.000 euro per un acquisto mai ricevuto. La comunicazione della notizia di reato è stata inoltrata alla Procura della Repubblica di Rieti al termine delle indagini.

Le indagini dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha preso avvio dopo la denuncia presentata da un cittadino straniero, residente da tempo ad Amatrice. L’uomo si è rivolto ai militari dell’Arma segnalando di essere stato vittima di una truffa online, in seguito all’acquisto di ricambi usati per autovetture tramite un sito internet specializzato in autodemolizioni.

Il modus operandi: annunci ingannevoli e pagamenti anticipati

Dalle indagini è emerso che il presunto autore della truffa, già noto alle Forze dell’Ordine, aveva pubblicato su un portale di autodemolizioni un annuncio corredato da fotografie, descrizioni dettagliate e un prezzo particolarmente vantaggioso. L’obiettivo era quello di attirare potenziali acquirenti, facendo credere che il ricambio fosse realmente disponibile e di sua proprietà.

La vittima e il pagamento: quasi 1.000 euro versati

Convinto dalla convenienza dell’offerta, il cittadino straniero ha contattato il venditore per ottenere ulteriori informazioni. Dopo aver ricevuto rassicurazioni, ha effettuato un bonifico di quasi 1.000 euro come pagamento anticipato. Tuttavia, una volta ricevuto il denaro, il presunto venditore ha immediatamente prelevato la somma e si è reso irreperibile, senza mai consegnare il materiale acquistato.

L’identificazione e la denuncia

I successivi accertamenti svolti dai Carabinieri hanno permesso di individuare il presunto responsabile della truffa. Si tratta di un uomo di 46 anni, originario della provincia di Roma e già noto alle Forze dell’Ordine. Al termine delle indagini, la comunicazione della notizia di reato è stata inoltrata alla Procura della Repubblica di Rieti, che ora valuterà le responsabilità penali dell’indagato.

