Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Truffe sui cuccioli e animali venduti malati: cinque commercianti sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare. L’indagine ha riguardato un’organizzazione attiva tra Napoli e Torre Annunziata, accusata di vendere cani importati dall’Est Europa con documenti irregolari e di incassare il denaro senza rilasciare ricevute. Nel corso delle indagini sono stati trovati anche diversi animali morti.

Napoli: il caso che ha dato avvio agli accertamenti

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il provvedimento è stato eseguito dai militari del Nucleo Carabinieri CITES di Napoli, al termine di un’attività coordinata dalla Sezione V Ambiente della Procura partenopea. Altri complici e sodali sono stati deferiti in stato di libertà. Disposto anche il sequestro preventivo di 43.000 euro, ritenuti il profitto di oltre cinquanta truffe, e il sequestro probatorio di quattro esercizi, animali da compagnia, medicinali veterinari, apparecchi di videosorveglianza e documentazione sanitaria e fiscale.

Le verifiche sono partite dal ritrovamento in strada di un cucciolo di cane in fin di vita, poi morto presso il presidio veterinario dell’ASL per gravi patologie e deficit immunitari. Gli accertamenti sui veicoli usati per abbandonarlo, insieme a precedenti segnalazioni e servizi d’inchiesta televisivi, hanno portato a individuare un sistema gestito da membri della stessa famiglia attraverso tre storiche rivendite cittadine e un importatore di cuccioli dall’Est Europa.

Gli investigatori hanno svolto osservazioni, controlli e pedinamenti, raccolto le testimonianze di decine di acquirenti e analizzato tabulati telefonici e intercettazioni. Le indagini hanno inoltre consentito di recuperare diversi cadaveri di cuccioli, ricondotti ai negozi perquisiti e a clienti raggirati.

Cuccioli malati e documenti falsi

Secondo la ricostruzione, i cani, spesso di piccola taglia, venivano pubblicizzati online come esemplari di razza, “mini toy” e dotati di pedigree, microchip e vaccinazioni. Le vendite avvenivano soprattutto in contanti o con ricariche su carte intestate a prestanome, senza ricevute fiscali. Alcuni animali erano privi di microchip; i libretti sanitari risultavano falsificati o compilati da persone senza qualifica veterinaria. Al posto del pedigree certificato dall’ENCI venivano consegnati attestati senza valore legale o promessi documenti mai arrivati.

I cuccioli, separati precocemente dalle madri e trasportati o tenuti in condizioni igieniche precarie, sviluppavano spesso patologie come parvovirosi, cimurro e Giardia, talvolta mortali. Per nascondere i sintomi sarebbero stati somministrati abusivamente antibiotici e antinfiammatori. Quando i clienti contestavano la salute o le caratteristiche degli animali, gli indagati avrebbero respinto le richieste di rimborso, accusato di incompetenza acquirenti e veterinari oppure proposto la sostituzione del cucciolo morto chiedendo altro denaro.

Le verifiche medico-legali

Le autopsie e le analisi anatomopatologiche, affidate agli specialisti del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università Federico II di Napoli, hanno riscontrato gravi infezioni e parassitosi. Gli esami hanno indicato che gli animali erano importati in tenerissima età, senza adeguato svezzamento e sviluppo immunitario, e che le date di nascita e vaccinazione riportate sui passaporti e sui libretti non corrispondevano all’età biologica accertata.

I ruoli nell’organizzazione

I promotori, titolari di negozi di cuccioli, avrebbero gestito direttamente o tramite terzi i punti vendita, i contatti con fornitori e clienti e le strategie per occultare le responsabilità. Sono state censite oltre cinquanta ipotesi di truffa e frode in commercio. Tra i deferiti figurano collaboratori che avrebbero compilato libretti mendaci, somministrato farmaci e depistato clienti e controlli dell’ASL, oltre ad addetti alle vendite, al reperimento e alla consegna dei cani. Altri avrebbero intestato a proprio nome utenze telefoniche e carte usate per incassare i proventi illeciti e ostacolare le indagini.