Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due coniugi sono stati denunciati e oltre 3.800 litri di olio sono stati loro sequestrati dopo un’operazione condotta dai Carabinieri a Ravenna. I militari hanno scoperto una frode commerciale legata alla vendita di falso olio extravergine di oliva. L’intervento è stato eseguito su disposizione della Procura della Repubblica a seguito di indagini che hanno portato alla luce un sistema strutturato di commercializzazione fraudolenta.

Le indagini e la scoperta della frode

L’attività investigativa è stata avviata dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di Ravenna. Gli accertamenti sono partiti dall’analisi dei social network, dove veniva pubblicizzata la vendita di “olio extravergine pugliese a buon prezzo, estratto a freddo, filtrato, gusto delicato leggero”, rivolto sia ad attività di ristorazione che a rivenditori e privati.

Gli inquirenti hanno individuato un listino prezzi differenziato in base ai volumi acquistati, segno di una struttura organizzata per la commercializzazione del prodotto.

Il sequestro e la perquisizione

Nel corso delle indagini i due coniugi residenti nel Ravennate sono stati fermati mentre trasportavano, a bordo di un furgone noleggiato, un carico consistente di taniche di olio destinate alla vendita.

La perquisizione del veicolo e di un garage presso la loro abitazione ha consentito ai militari di sottoporre a sequestro l’intero quantitativo rinvenuto, pari a oltre 3.800 litri di prodotto.

L’analisi del prodotto sequestrato

Le successive analisi chimiche, effettuate dal laboratorio dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, hanno rivelato che il prodotto sequestrato era totalmente difforme rispetto alla classificazione dichiarata.

In particolare è emerso che si trattava di olio di semi di girasole con l’aggiunta di coloranti, e non di vero olio extravergine di oliva come pubblicizzato.

Le accuse e la posizione degli indagati

I due coniugi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di frode nell’esercizio del commercio. La Procura della Repubblica di Ravenna ha emesso il decreto di sequestro mentre proseguono gli accertamenti per chiarire l’estensione della rete di vendita e il numero di clienti coinvolti.

Si ricorda che, in base al principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte a indagine sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.

IPA