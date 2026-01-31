Vendita di capi contraffatti in diretta Facebook a Pozzallo, due sorelle nei guai: maxi sequestro e denunce
Sequestrati 600 articoli contraffatti venduti in diretta social da due sorelle nel Ragusano, denunciate.
Vendevano prodotti contraffatti di note griffe, a un prezzo di gran lunga inferiore a quelli di mercato, durante dirette sul loro profilo Facebook. Era il “mercatino telematico” realizzato in un garage di Pozzallo da due sorelle che sono state identificate e bloccate dalla Guardia di Finanza mentre erano online. Durante l’operazione, proseguita anche con una perquisizione domiciliare nella casa delle due indagate, le Fiamme gialle hanno complessivamente sequestrato 600 prodotti contraffatti di marchi italiani ed esteri come scarpe, giubbotti, cinture, pantaloni, portafogli, profumi e cosmetici. Le due sorelle e una terza persona che aveva messo a disposizione, come base logistica, un magazzino, sono state denunciate per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Indagini della Finanza del comando provinciale di Ragusa e della Tenenza di Pozzallo sono in corso per ricostruire l’intera filiera del falso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.