Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Truffa online legata alla vendita di uno scooter: un giovane è stato individuato e deferito. Il 25enne, residente nella provincia di Venezia, è ritenuto coinvolto nel raggiro ai danni di un cittadino di Mantova, che, dopo una trattativa, ha versato oltre 600 euro senza mai ricevere il veicolo.

Mantova, cittadino raggirato nella vendita di uno scooter

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’acquirente ha trovato l’annuncio su una piattaforma online e ha concordato con il venditore di dare in permuta il proprio mezzo, aggiungendo una somma di denaro. Gli sono stati poi richiesti tre bonifici: un acconto, il pagamento di una presunta polizza assicurativa e un altro acconto.

Le verifiche della Polizia

Dopo aver ricevuto i pagamenti, il venditore ha interrotto i contatti e bloccato l’acquirente. Gli accertamenti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Mantova hanno permesso di appurare che lo scooter pubblicizzato non era in vendita e di risalire al presunto autore della truffa. Il conto su cui erano confluiti i bonifici era già stato segnalato in un’altra denuncia per un raggiro realizzato con modalità analoghe.

L’invito a verificare prima di pagare

La Polizia invita a diffidare delle richieste di pagamenti anticipati, in particolare se motivate da spese aggiuntive non previste, come polizze o costi di spedizione. Prima di versare denaro, è consigliabile verificare l’identità del venditore e che il veicolo sia effettivamente disponibile. In caso di sospetto raggiro, occorre contattare tempestivamente la propria banca e rivolgersi alle Forze di Polizia.

IPA