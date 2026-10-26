Vendita di uno scooter inesistente, così un uomo è stato truffato a Mantova: 25enne denunciato
Un cittadino mantovano ha versato oltre 600 euro per uno scooter mai ricevuto: denunciato un 25enne, individuato dopo gli accertamenti della Polizia.
Truffa online legata alla vendita di uno scooter: un giovane è stato individuato e deferito. Il 25enne, residente nella provincia di Venezia, è ritenuto coinvolto nel raggiro ai danni di un cittadino di Mantova, che, dopo una trattativa, ha versato oltre 600 euro senza mai ricevere il veicolo.
- Mantova, cittadino raggirato nella vendita di uno scooter
- Le verifiche della Polizia
- L’invito a verificare prima di pagare
Mantova, cittadino raggirato nella vendita di uno scooter
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’acquirente ha trovato l’annuncio su una piattaforma online e ha concordato con il venditore di dare in permuta il proprio mezzo, aggiungendo una somma di denaro. Gli sono stati poi richiesti tre bonifici: un acconto, il pagamento di una presunta polizza assicurativa e un altro acconto.
Le verifiche della Polizia
Dopo aver ricevuto i pagamenti, il venditore ha interrotto i contatti e bloccato l’acquirente. Gli accertamenti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Mantova hanno permesso di appurare che lo scooter pubblicizzato non era in vendita e di risalire al presunto autore della truffa. Il conto su cui erano confluiti i bonifici era già stato segnalato in un’altra denuncia per un raggiro realizzato con modalità analoghe.
L’invito a verificare prima di pagare
La Polizia invita a diffidare delle richieste di pagamenti anticipati, in particolare se motivate da spese aggiuntive non previste, come polizze o costi di spedizione. Prima di versare denaro, è consigliabile verificare l’identità del venditore e che il veicolo sia effettivamente disponibile. In caso di sospetto raggiro, occorre contattare tempestivamente la propria banca e rivolgersi alle Forze di Polizia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.