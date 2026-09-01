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È scattata una denuncia per truffa a Bisaccia, dove un giovane di 25 anni della provincia di Caserta è stato individuato come presunto responsabile di un raggiro online ai danni di un acquirente. L’operazione è stata avviata dopo la segnalazione della vittima, che aveva effettuato un pagamento per l’acquisto di pellet senza ricevere la merce né il rimborso della somma versata.

Le indagini dei Carabinieri: come è stata scoperta la truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha preso il via quando un cittadino si è rivolto ai militari della Stazione di Bisaccia per denunciare una sospetta truffa subita online. L’uomo, attratto da un annuncio che proponeva pellet a un prezzo particolarmente vantaggioso, aveva avviato una trattativa con il venditore, convinto della legittimità dell’offerta.

La trattativa si è conclusa con un bonifico di circa mille euro sul conto corrente indicato dall’inserzionista. Tuttavia, dopo il pagamento, la vittima non ha ricevuto la merce acquistata e non è riuscita a ottenere la restituzione della somma versata.

L’identificazione del presunto responsabile

Grazie a una serie di accertamenti, i Carabinieri hanno ricostruito i flussi finanziari legati all’operazione sospetta. L’attività investigativa ha permesso di risalire all’identità del presunto autore della truffa, un giovane di 25 anni residente nella provincia di Caserta, risultato titolare del conto corrente utilizzato per il raggiro.

Il ragazzo è stato quindi denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente.

Il fenomeno delle truffe online e la risposta delle forze dell’ordine

Le indagini condotte dai Carabinieri di Bisaccia si inseriscono nel quadro delle attività quotidiane di prevenzione e repressione dei reati predatori, con particolare attenzione alle truffe che sfruttano l’apparente anonimato del web. Secondo quanto sottolineato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, le competenze investigative e tecnologiche delle forze dell’ordine consentono sempre più spesso di individuare i responsabili di questi reati e assicurarli alla giustizia.

Le autorità ricordano che l’anonimato garantito dalla rete non rappresenta una protezione per chi commette truffe online. L’attività investigativa, infatti, si avvale di strumenti sempre più sofisticati per tracciare i movimenti finanziari e identificare i soggetti coinvolti.

L’appello dei Carabinieri: attenzione alle offerte troppo vantaggiose

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha colto l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a prestare la massima attenzione quando si effettuano acquisti online. In particolare, si raccomanda di diffidare di offerte eccessivamente vantaggiose e di verificare con cura l’affidabilità dei venditori prima di procedere a pagamenti anticipati, soprattutto in assenza di garanzie concrete.

Per qualsiasi dubbio o necessità, i cittadini possono contattare il numero di emergenza 112 o rivolgersi al Comando dei Carabinieri più vicino per ricevere assistenza e consigli utili su come evitare di cadere vittima di truffe online.

IPA