Tre soggetti deferiti all’Autorità giudiziaria e oltre 600 prodotti sequestrati: questo il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza a Ragusa dove è stata scoperta una rete di commercio di prodotti contraffatti gestita da due sorelle tramite i social network. L’indagine, condotta nel corso della settimana, è stata finalizzata al contrasto della contraffazione di marchi e brevetti e dell’abusivismo commerciale.ù

Le indagini partite dai social network

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza l’attività investigativa è iniziata con il monitoraggio dei social network, in particolare Facebook. I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno individuato un profilo riconducibile a due sorelle attraverso il quale venivano messi in vendita prodotti di noti marchi italiani ed esteri, palesemente contraffatti e offerti a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli di mercato.

Le Fiamme Gialle della Tenenza di Pozzallo, partendo dall’analisi del profilo Facebook, sono riuscite a identificare le due donne, residenti in città, che avevano trasformato le mura domestiche in un vero e proprio mercatino telematico. Durante le dirette Facebook le sorelle mostravano un ampio assortimento di prodotti contraffatti, prendevano ordini dai clienti e incentivavano la condivisione dei post tramite estrazioni a sorte con premi in palio.

Il blitz e il sequestro degli articoli

Nel corso della settimana, i militari hanno fatto irruzione nel garage dove era in corso una delle dirette Facebook che le due sorelle hanno tentato di interrompere immediatamente.

All’interno del locale, utilizzato come base logistica e appartenente a un terzo soggetto anch’egli indagato, sono stati trovati numerosi articoli contraffatti esposti su scaffali, come in un negozio tradizionale. Tra la merce sequestrata figurano scarpe, giubbini, cinture, pantaloni, portafogli, profumi, cosmetici e altri prodotti di cui non è stata giustificata la provenienza.

Perquisizioni domiciliari e sequestro di oltre 600 prodotti

Le successive perquisizioni domiciliari, estese alle abitazioni delle due sorelle, hanno permesso di rinvenire e porre sotto sequestro complessivamente oltre 600 prodotti contraffatti.

L’operazione ha così colpito un canale di distribuzione che sfruttava la popolarità dei social network per raggiungere una vasta platea di clienti, aggirando i controlli e le regole del commercio legale.

I tre soggetti coinvolti – le due sorelle e il proprietario del magazzino – sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria ragusana. Le accuse a loro carico sono di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

