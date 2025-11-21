Venerdì 28 novembre sciopero generale dai treni agli aerei fino alla scuola, quali sono le fasce di garanzia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il prossimo 28 novembre si terrà lo sciopero generale indetto contro la manovra del Governo dai sindacati di base. La mobilitazione coinvolgerà tutti i settori, inclusi quindi anche i trasporti e la scuola. Attesi disagi soprattutto per treni, aerei e altri mezzi pubblici, che saranno però attivi durante alcune fasce di garanzia.

Lo sciopero generale del 28 novembre

I sindacati di base Cobas, Adl, Clap, Sial, Cub, Usi-Cit, Usi, Usb e Flai Ts hanno proclamato per il 28 novembre uno sciopero generale contro la manovra finanziaria.

Le sigle chiedono una maggiore attenzione ai servizi essenziali come la sanità, la scuola e l’università, e un cambiamento dell’orientamento delle politiche economiche e sociali.

ANSA

Lo sciopero è generale, quindi coinvolge tutti i settori, senza distinzione tra pubblico e privato. Si prevedono disagi nella scuola, ma soprattutto nei trasporti.

Treni e aerei fermi per tutto il giorno

Lo sciopero generale del 28 novembre fermerà treni, aerei e altri mezzi pubblici in tutta Italia. Anche se l’adesione non dovesse essere altissima, visto che non scioperano le sigle sindacali confederali, sono però previsti importanti disagi.

La mobilitazione parte dalle 21 del 27 novembre e termina alla stessa ora del 28 novembre. Di conseguenza, per i pendolari, la mattinata del 28 sarà pienamente coinvolta nello sciopero.

Le fasce di garanzia

Saranno però comunque assicurate delle fasce di garanzia durante le quali i servizi funzioneranno in maniera regolare, con il numero minimo possibile di interruzioni.

Per quanto riguarda i treni, le fasce di garanzia saranno tra le 6 e le 9 del mattino e dalle 18 alla fine dello sciopero, quindi alle 21, sempre del 28 novembre.

Fasce di garanzia anche per quanto riguarda i voli. Per gli aerei in partenza tra le 7 e le 10 del mattino e per quelli tra le 18 e le 21 non dovrebbero esserci particolari problemi.

Più difficile, invece, conoscere le fasce di garanzia dei singoli sistemi di trasporto pubblico locale, che verranno decise dalle aziende che li gestiscono. Per rimanere aggiornati si consiglia di consultare il sito internet del proprio Comune.