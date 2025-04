Venezia, arrestata all’aeroporto Marco Polo una donna condannata per furto: era latitante da 6 anni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna è stata arrestata dalla Polizia di Stato di Venezia per furto all’aeroporto Marco Polo di Tessera. L’arresto è avvenuto martedì scorso in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nel 2019 dal Tribunale di Rovigo.

Arresto all’aeroporto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la donna, proveniente dal Regno Unito, è stata identificata non appena atterrata all’aeroporto Marco Polo di Tessera. Durante i controlli, è emerso un ordine di carcerazione a suo carico, essendo stata condannata per furti commessi presso un negozio di abbigliamento situato a Rovigo nel 2014.

Condanna e detenzione

La donna, irreperibile sul territorio nazionale da circa 6 anni, è stata rintracciata dai poliziotti della Frontiera Aerea di Venezia, arrestata e accompagnata presso la casa di reclusione femminile di Venezia dove dovrà scontare un anno di reclusione.

Controlli intensificati

Nel corso di questi giorni che precedono le festività pasquali, caratterizzati da un elevato flusso di viaggiatori in partenza ed in arrivo dallo scalo veneziano, sono stati intensificati i controlli di frontiera. Tali attività, finalizzate al contrasto dell’immigrazione clandestina, hanno portato al respingimento di 11 cittadini stranieri, reimbarcati sui voli diretti nei Paesi di provenienza, per mancanza di garanzie e scopo del soggiorno in Italia, come emerso in sede di intervista di frontiera, oppure per inammissibilità nel territorio degli stati Schengen.

Fonte foto: IPA