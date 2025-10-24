Venezia, arrestato alla stazione di Mestre: doveva scontare 2 anni per maltrattamenti in famiglia
Un uomo è stato arrestato a Mestre dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia: dovrà scontare 2 anni di reclusione.
Un arresto per maltrattamenti in famiglia a Venezia. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre e condotto in carcere in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Autorità Giudiziaria. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio di prevenzione e controllo del territorio.
La fonte della notizia
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi a Mestre, frazione di Venezia, durante un’attività mirata di vigilanza in ambito ferroviario.
I fatti: il controllo in stazione
Durante un servizio specifico di prevenzione e contrasto ai reati nelle aree ferroviarie, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria del Veneto hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi della stazione di Venezia – Mestre. L’atteggiamento dell’individuo ha attirato l’attenzione degli operatori, che hanno deciso di procedere a un controllo.
L’identificazione e i precedenti
Una volta fermato, l’uomo è risultato già gravato da numerosi precedenti di polizia. Gli agenti hanno quindi deciso di accompagnarlo presso gli uffici per effettuare accertamenti più approfonditi sulla sua identità e sulla sua posizione giudiziaria.
L’ordine di carcerazione
Dai controlli è emerso che a carico dell’uomo pendeva un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Venezia, a seguito di una sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’ordinanza prevedeva l’arresto e la detenzione presso la Casa Circondariale della città lagunare.
L’arresto e la detenzione
In esecuzione della sentenza, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno proceduto all’arresto dell’uomo. Successivamente, il soggetto è stato condotto presso la Casa Circondariale di Venezia, dove dovrà scontare 2 anni di reclusione.
