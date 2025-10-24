NOTIZIE
Venezia, arrestato alla stazione di Mestre: doveva scontare 2 anni per maltrattamenti in famiglia

Un uomo è stato arrestato a Mestre dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia: dovrà scontare 2 anni di reclusione.

Pubblicato:

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Un arresto per maltrattamenti in famiglia a Venezia. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre e condotto in carcere in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Autorità Giudiziaria. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio di prevenzione e controllo del territorio.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi a Mestre, frazione di Venezia, durante un’attività mirata di vigilanza in ambito ferroviario.

I fatti: il controllo in stazione

Durante un servizio specifico di prevenzione e contrasto ai reati nelle aree ferroviarie, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria del Veneto hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi della stazione di VeneziaMestre. L’atteggiamento dell’individuo ha attirato l’attenzione degli operatori, che hanno deciso di procedere a un controllo.

L’identificazione e i precedenti

Una volta fermato, l’uomo è risultato già gravato da numerosi precedenti di polizia. Gli agenti hanno quindi deciso di accompagnarlo presso gli uffici per effettuare accertamenti più approfonditi sulla sua identità e sulla sua posizione giudiziaria.

L’ordine di carcerazione

Dai controlli è emerso che a carico dell’uomo pendeva un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Venezia, a seguito di una sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’ordinanza prevedeva l’arresto e la detenzione presso la Casa Circondariale della città lagunare.

L’arresto e la detenzione

In esecuzione della sentenza, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno proceduto all’arresto dell’uomo. Successivamente, il soggetto è stato condotto presso la Casa Circondariale di Venezia, dove dovrà scontare 2 anni di reclusione.

Polizia repertorio IPA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

