Un arresto per maltrattamenti in famiglia a Venezia. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre e condotto in carcere in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Autorità Giudiziaria. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio di prevenzione e controllo del territorio.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi a Mestre, frazione di Venezia, durante un’attività mirata di vigilanza in ambito ferroviario.

I fatti: il controllo in stazione

Durante un servizio specifico di prevenzione e contrasto ai reati nelle aree ferroviarie, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria del Veneto hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi della stazione di Venezia – Mestre. L’atteggiamento dell’individuo ha attirato l’attenzione degli operatori, che hanno deciso di procedere a un controllo.

L’identificazione e i precedenti

Una volta fermato, l’uomo è risultato già gravato da numerosi precedenti di polizia. Gli agenti hanno quindi deciso di accompagnarlo presso gli uffici per effettuare accertamenti più approfonditi sulla sua identità e sulla sua posizione giudiziaria.

L’ordine di carcerazione

Dai controlli è emerso che a carico dell’uomo pendeva un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Venezia, a seguito di una sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’ordinanza prevedeva l’arresto e la detenzione presso la Casa Circondariale della città lagunare.

L’arresto e la detenzione

In esecuzione della sentenza, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno proceduto all’arresto dell’uomo. Successivamente, il soggetto è stato condotto presso la Casa Circondariale di Venezia, dove dovrà scontare 2 anni di reclusione.

IPA