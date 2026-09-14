Venezia, blitz nei punti caldi della terraferma: bloccato spacciatore, aveva già il foglio di via

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Un arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio nella zona di Mestre. Un cittadino di origini africane è stato fermato dagli agenti durante un servizio di controllo mirato nelle aree più sensibili della terraferma veneziana. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è stato trovato in possesso di droga, armi e oggetti sospetti, ed è stato denunciato anche per altri reati.

Operazione di controllo nelle aree sensibili di Mestre

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel corso di un servizio specifico di prevenzione e contrasto ai reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Mestre hanno pattugliato le zone considerate più a rischio della terraferma veneziana, con l’obiettivo di individuare e fermare eventuali attività illecite.

Il tentativo di fuga e il controllo della polizia

Durante il servizio, i poliziotti hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha accelerato il passo nel tentativo di allontanarsi e sottrarsi a un possibile controllo. Il comportamento sospetto ha spinto gli operatori a fermarlo per un accertamento più approfondito.

Il ritrovamento di droga, armi e oggetti sospetti

Nel corso della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente, nello specifico cocaina e hashish. Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato due coltellini svizzeri, considerati armi bianche. All’interno dello zaino del fermato sono stati rinvenuti anche due telefoni cellulari, diversi caricabatterie e diverse paia di occhiali da sole, oggetti che si sospetta possano essere il provento di furto.

I precedenti e le accuse a carico dell’arrestato

L’uomo fermato risulta già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati quali rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo il controllo, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Inoltre, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi e violazione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Venezia, un provvedimento che il Questore aveva già disposto nei suoi confronti in passato.

IPA