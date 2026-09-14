Venezia, blitz nei punti caldi della terraferma: bloccato spacciatore, aveva già il foglio di via
Un uomo è stato arrestato a Mestre per spaccio di droga e denunciato per altri reati dopo un controllo della Polizia di Stato.
Un arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio nella zona di Mestre. Un cittadino di origini africane è stato fermato dagli agenti durante un servizio di controllo mirato nelle aree più sensibili della terraferma veneziana. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è stato trovato in possesso di droga, armi e oggetti sospetti, ed è stato denunciato anche per altri reati.
Operazione di controllo nelle aree sensibili di Mestre
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel corso di un servizio specifico di prevenzione e contrasto ai reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Mestre hanno pattugliato le zone considerate più a rischio della terraferma veneziana, con l’obiettivo di individuare e fermare eventuali attività illecite.
Il tentativo di fuga e il controllo della polizia
Durante il servizio, i poliziotti hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha accelerato il passo nel tentativo di allontanarsi e sottrarsi a un possibile controllo. Il comportamento sospetto ha spinto gli operatori a fermarlo per un accertamento più approfondito.
Il ritrovamento di droga, armi e oggetti sospetti
Nel corso della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente, nello specifico cocaina e hashish. Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato due coltellini svizzeri, considerati armi bianche. All’interno dello zaino del fermato sono stati rinvenuti anche due telefoni cellulari, diversi caricabatterie e diverse paia di occhiali da sole, oggetti che si sospetta possano essere il provento di furto.
I precedenti e le accuse a carico dell’arrestato
L’uomo fermato risulta già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati quali rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo il controllo, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Inoltre, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi e violazione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Venezia, un provvedimento che il Questore aveva già disposto nei suoi confronti in passato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.