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Due uomini di nazionalità romena sono stati identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria per l’installazione di dispositivi illegali di clonazione sulle biglietterie automatiche di Trenitalia. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Venezia a seguito di alcune anomalie riscontrate presso la stazione ferroviaria cittadina.

Le indagini e la scoperta dei dispositivi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via dopo la segnalazione di alcune irregolarità sulle biglietterie automatiche di Trenitalia, situate nell’atrio della stazione di Venezia S. Lucia. Gli operatori hanno notato piccoli fori sospetti sui lettori contactless, che hanno fatto scattare l’allarme per possibili tentativi di clonazione dei dati delle carte di pagamento.

Sinergia tra Polizia Postale e Ferroviaria

L’indagine è stata portata avanti in collaborazione tra il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Veneto e il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, insieme a personale specializzato della Polizia Postale, hanno effettuato un sopralluogo tecnico sulle biglietterie interessate, confermando la manomissione dei dispositivi.

Sequestro dei dispositivi e analisi tecnica

Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto all’interno delle biglietterie alcuni dispositivi di clonazione dei dati, noti come “skimmer”. Questi strumenti sono stati immediatamente sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti tecnico-scientifici, al fine di comprendere l’esatta portata della frode e individuare eventuali complici.

L’identificazione dei responsabili

Grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, all’estrapolazione di alcuni frames e ad altri elementi tecnici raccolti, gli investigatori sono riusciti a identificare i due autori della installazione fraudolenta. Determinante è stato anche il contributo informativo del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, che monitora costantemente il fenomeno della clonazione delle carte di pagamento.

Ricostruzione degli spostamenti e intervento tempestivo

Nel corso delle indagini, gli agenti hanno ricostruito gli spostamenti dei due uomini, i quali erano entrati in Italia alla fine di giugno attraverso l’aeroporto di Bologna. Da questo stesso scalo, i soggetti avrebbero dovuto ripartire. Individuata la struttura ricettiva dove i due alloggiavano, la Polizia ha informato il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, titolare dell’indagine.

Il blitz nella struttura ricettiva

Il personale operante si è recato tempestivamente presso la struttura, riuscendo a rintracciare i due uomini il giorno prima che lasciassero il territorio nazionale. Fondamentale è stato il supporto del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bologna, che ha permesso di monitorare e pedinare i sospettati, garantendo così un intervento rapido ed efficace.

Materiale sequestrato e stato delle indagini

A seguito della perquisizione della stanza, i poliziotti hanno sequestrato diverso materiale idoneo alla manomissione degli sportelli di pagamento elettronico: telefoni cellulari, schede SIM, batterie di alimentazione, cavi per collegamenti elettrici e traffico dati, oltre a vari utensili. I due uomini, deferiti all’Autorità Giudiziaria, sono stati indagati in stato di libertà.

IPA