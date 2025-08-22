Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato in concorso e ricettazione sono le accuse a carico di quattro cittadini georgiani arrestati martedì 19 agosto dalla Polizia di Stato nell’area di servizio autostradale “Arino Ovest”, in provincia di Venezia. I quattro, tutti senza fissa dimora in Italia, sono stati fermati dopo una serie di tentativi di furto ai danni di automobilisti in sosta, grazie a un’operazione congiunta della Squadra Mobile e della Sezione Polizia Stradale di Udine.

Le indagini e la dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata nelle prime ore del mattino, quando gli agenti hanno notato i movimenti sospetti dei quattro uomini a bordo di un’auto a noleggio. Il gruppo ha percorso la A23 da nord a sud, per poi immettersi sulla A4 in direzione Venezia, fermandosi ripetutamente nelle aree di servizio. Gli investigatori, insospettiti dal comportamento, hanno deciso di seguirli a distanza, documentando ogni tappa e ogni sosta effettuata lungo il tragitto.

I tentativi di furto nelle aree di servizio

Durante il tragitto, i quattro cittadini georgiani, di età compresa tra 38 ed 47 anni, hanno tentato di aprire alcune autovetture in sosta nelle aree di servizio di “Gonars Nord” e “Calstorta Nord”. I poliziotti hanno osservato come i sospetti agissero con un modus operandi ben collaudato: ognuno aveva un compito preciso e si muoveva con estrema cautela per non destare sospetti tra gli altri viaggiatori.

L’azione all’area di servizio “Arino Ovest”

Il gruppo si è poi fermato verso le 13.30 nell’area di servizio “Arino Ovest”, in provincia di Venezia. Qui, utilizzando un disturbatore di frequenze – il cosiddetto “Jammer”, camuffato da hard disk portatile – sarebbero riusciti a impedire la chiusura centralizzata di un’auto condotta da turisti francesi. Approfittando dell’assenza dei proprietari, che si erano recati all’autogrill, i quattro hanno rovistato tra i bagagli per circa dieci minuti, senza però trovare oggetti di valore apparente.

Il furto ai danni di un automobilista

Poco dopo, sempre nello stesso parcheggio, uno dei componenti della banda si è accorto della presenza di un automobilista che stava riposando all’interno della propria vettura, con i finestrini anteriori abbassati. Approfittando della situazione, il malvivente ha aperto il vano portaoggetti e ha sottratto il portafoglio dell’uomo, contenente 800 euro in contanti. A quel punto, gli agenti sono intervenuti bloccando tutti e quattro i complici, che sono stati immediatamente condotti in Questura.

Arresto e sequestro della refurtiva

I quattro stranieri sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e deferiti all’Autorità Giudiziaria anche per i tentativi precedenti, l’utilizzo del disturbatore di frequenza e il reato di ricettazione. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato denaro contante per un totale di 1815 euro, 100 dollari americani e 1450 franchi svizzeri, oltre a due borsette di valore, 6 bracciali in oro e argento, 5 anelli, una catenina, due paia di orecchini in oro e due orologi di valore. Il valore complessivo della refurtiva è stato stimato in circa 20.000 euro. Tutti i beni, insieme al “Jammer”, sono stati posti sotto sequestro.

Ulteriori provvedimenti e misure di prevenzione

L’auto utilizzata dai malviventi è stata sottoposta a fermo amministrativo per alcune violazioni del Codice della Strada e per i mancati pagamenti dei pedaggi autostradali. Al termine delle attività, i quattro uomini sono stati trasferiti presso il carcere di Venezia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e muniti di foglio di via obbligatorio dal Questore, che vieta loro di tornare nella provincia di Udine per due anni. La loro posizione è stata inoltre sottoposta all’attenzione della Divisione Anticrimine della Questura di Venezia per l’adozione di eventuali misure di prevenzione.

