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È stato arrestato un cittadino straniero a Venezia per maltrattamenti in famiglia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria vicentina. L’uomo, condannato a due anni e sette mesi di reclusione, è stato individuato durante un controllo sui passeggeri provenienti da Istanbul.

Il controllo in aeroporto e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella serata di domenica scorsa presso l’aeroporto di Venezia. Gli agenti della Polizia di Frontiera, impegnati nei controlli documentali sui passeggeri sbarcati da un volo proveniente da Istanbul, hanno identificato un uomo di nazionalità straniera. A seguito delle verifiche, è emerso che su di lui gravava un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Vicenza.

Le accuse e la condanna

L’uomo era stato condannato con sentenza irrevocabile per maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tra il 2017 e il 2021 avrebbe messo in atto gravi comportamenti violenti nei confronti della compagna. Le condotte contestate sarebbero avvenute anche in presenza della figlia minore, aggravando ulteriormente la posizione dell’imputato. La vittima, dopo aver subito ripetuti maltrattamenti, ha trovato il coraggio di denunciare l’uomo, dando così avvio al procedimento penale.

Il processo e la sentenza

Il procedimento giudiziario si è svolto con rito abbreviato davanti al Giudice delle Indagini Preliminari di Vicenza. Al termine del processo, l’imputato è stato condannato a due anni e sette mesi di reclusione. Nonostante la condanna, l’uomo non aveva mai scontato la pena poiché risultava assente dall’Italia da 5 anni.

L’esecuzione della pena

Grazie all’attività di controllo svolta dalla Polizia di Frontiera, l’uomo è stato finalmente rintracciato e arrestato. Al termine delle procedure di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore, dove sconterà la pena prevista dalla sentenza.

IPA