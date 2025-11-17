Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state arrestate nelle ultime 48 ore a Venezia per tentato furto e furto, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato, che ha operato sia nel centro storico lagunare sia nella zona di Mestre, grazie anche alla collaborazione con i militari impegnati nell’Operazione Strade Sicure.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le operazioni che hanno portato ai due arresti sono state condotte nell’ambito di un più ampio piano di controllo del territorio, finalizzato a contrastare i reati contro il patrimonio che continuano a rappresentare una delle principali criticità nelle aree urbane e nei centri storici.

Il tentato furto nel centro storico di Venezia

Il primo episodio si è verificato nella notte di giovedì scorso, quando la Polizia di Stato di Venezia è intervenuta a seguito di una segnalazione di furto in atto presso un esercizio commerciale situato nel Sestiere di San Marco. Gli agenti della Squadra Volanti lagunari sono giunti rapidamente sul posto, dove hanno notato una donna poco distante dal negozio, con evidenti ferite alle mani, segno di un possibile coinvolgimento nell’effrazione delle vetrine dell’attività commerciale.

Insospettiti dalla presenza della donna e dalle sue condizioni, i poliziotti hanno proceduto a un controllo approfondito. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che la donna era già nota alle forze dell’ordine, essendo destinataria di un Avviso Orale emesso dal Questore e gravata da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Al termine delle verifiche, la donna è stata arrestata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Furto di bicicletta a Mestre: il secondo arresto

Nella notte successiva, l’attenzione delle forze dell’ordine si è spostata a Mestre, dove i militari impegnati nell’Operazione Strade Sicure hanno segnalato al 113 la presenza di un uomo che si aggirava con fare sospetto nel cortile di un’abitazione. Secondo quanto ricostruito, il soggetto avrebbe prelevato una delle biciclette parcheggiate sulla rastrelliera, tentando poi di allontanarsi rapidamente dal luogo.

Grazie alle informazioni tempestive fornite dai militari, la Squadra Volante della Questura di Venezia è riuscita a rintracciare e bloccare l’uomo in breve tempo. Il controllo ha confermato i sospetti: l’uomo è stato arrestato per furto e deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria anche per inosservanza al provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Venezia, già disposto in precedenza dal Questore.

