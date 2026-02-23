Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e arresto nella notte a Venezia: un uomo di nazionalità straniera è stato fermato dalla Polizia dopo aver infranto la porta di un negozio a Marghera e aver tentato la fuga con della merce rubata. L’intervento è avvenuto nella notte di sabato 21 febbraio, quando gli agenti sono stati allertati da una segnalazione al 113.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio che la Questura di Venezia sta intensificando a livello provinciale per contrastare i fenomeni criminali.

L’intervento a Marghera: la dinamica dei fatti

Durante la notte di sabato 21 febbraio, una segnalazione al numero di emergenza 113 ha richiesto l’intervento delle Volanti della Questura di Venezia nella zona di Marghera. Il richiedente aveva notato un individuo intento a compiere un furto all’interno di un’attività commerciale. Secondo quanto riferito, il sospetto avrebbe infranto la porta d’ingresso utilizzando un mattone, riuscendo così a introdursi nei locali del negozio.

Il tentativo di fuga e l’arresto

Dopo aver guadagnato l’accesso, l’uomo si sarebbe impossessato di alcune bottiglie di superalcolici, cercando poi di allontanarsi rapidamente dal luogo del furto. Gli agenti delle Volanti, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato il presunto autore e, dopo un breve inseguimento a piedi, sono riusciti a bloccarlo.

Il controllo e il sequestro della refurtiva

Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di varie bottiglie di superalcolici, ritenute il probabile provento del furto appena commesso. Sul luogo è stato inoltre rinvenuto il mattone utilizzato per infrangere la porta d’ingresso dell’attività commerciale.

Il soggetto, di nazionalità straniera, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

ANSA