Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Otto borseggiatori sono stati colpiti a Venezia da altrettanti provvedimenti DACUR, ossia dal divieto di accesso ai centri urbani. I destinatari, già noti alle forze dell’ordine per numerosi episodi di furto con destrezza, sono stati individuati e colpiti da misure amministrative per aumentare la sicurezza cittadina. I provvedimenti sono stati emessi a seguito di controlli presso strutture ricettive della provincia, grazie anche al contributo della Polizia Locale.

Identificazione e modalità operative dei soggetti

Come riferito dalla Polizia di Stato, l’azione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai borseggi che da tempo interessano il territorio lagunare. Il Questore Antonio Sbordone ha disposto 8 provvedimenti amministrativi, noti come DACUR (Divieto di Accesso ai Centri Urbani), nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi e già gravati da numerosi precedenti penali e di polizia.

Le misure di prevenzione sono state adottate dopo l’identificazione dei soggetti durante controlli amministrativi effettuati presso alcune strutture ricettive nella provincia di Venezia. Gli individui colpiti dai provvedimenti erano già stati denunciati per diversi episodi di furto con destrezza, avvenuti soprattutto tra Piazzale Roma e la stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia.

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire le modalità con cui venivano commessi i furti: i malviventi agivano in gruppo, posizionandosi a “ferro di cavallo” attorno alla vittima per confonderla e facilitare la sottrazione dei beni.

Il ruolo della Polizia Locale e della Divisione Anticrimine

Un contributo fondamentale è stato fornito dalla Polizia Locale, che ha collaborato attivamente nell’attività di controllo del territorio lagunare. Grazie al loro intervento, è stato possibile accertare le specifiche modalità operative dei malfattori e ricostruire la loro pericolosità sociale. La Divisione Anticrimine della Questura di Venezia ha quindi raccolto gli elementi necessari per l’emissione dei provvedimenti di allontanamento, con l’obiettivo di impedire ai soggetti di accedere al centro storico e contribuire così a una maggiore sicurezza per cittadini e visitatori.

Dichiarazioni e obiettivi delle forze dell’ordine

Il Questore Antonio Sbordone ha sottolineato l’importanza di un’azione incisiva e sinergica nel contrasto ai borseggi. Secondo quanto dichiarato, il fenomeno rappresenta un grave problema per la comunità e per l’immagine stessa della città. Sbordone ha inoltre ringraziato la Polizia Locale per il supporto fornito, che ha reso possibile l’emissione dei provvedimenti di allontanamento nei confronti dei soggetti denunciati.

Polizia